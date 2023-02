Giuseppe Gervasi il 25 Febbraio a Catanzaro presenta Dietro una porta ho atteso il tuo respiro

Catanzaro, 19 Febbraio - Giorno 25 Febbraio 2023 alle ore 17.30, presso la Sala Concerti del Comune di Catanzaro, sarà presentato il libro “Dietro una porta ho atteso il tuo respiro” di Giuseppe Gervasi , poeta e scrittore reggino.

Nel corso dell’evento Italo Cirene (autore della silloge “In 7 parole “, VJ edizioni, e fondatore su Facebook di alcuni gruppi a carattere culturale tra i quali ”LiriCalabria”) dialogherà con l’autore, mentre Massimo Rotundo (giovane attore teatrale catanzarese) curerà la lettura di alcuni brani tratti dal libro .

Note sul libro

Il libro narra la vicenda personale dell’autore e di sua moglie, paziente oncologica, protagonisti loro malgrado di uno dei numerosi casi di pendolarismo sanitario. Una storia che commuove e fa riflettere, in cui il dolore non cede quasi mai allo sconforto, ma si apre alla poesia e alla speranza, offerte dalle meraviglie di Roma, dai sapori e dai profumi della pizzeria all’angolo, autentici balsami per l’anima, ma soprattutto dal calore e dalla familiarità’ di un’umanita generosa e solidale.

Note sull’autore

Giuseppe Gervasi è nato a Riace nel 1977. Avvocato, esordisce come poeta con due sillogi , entrambe pubblicate con Laruffa Editore: “I tuoi passi lenti...verso l’origine dell’amore” (2015); “Un nuovo suono “ (2017). Nel 2018 pubblica ”Desiderio “, racconto per bambini, elogio dei sogni e delle utopie, sempre con Laruffa Editore. L’anno successivo esce il suo primo romanzo ”Riace incontra il mare “, per i tipi della Radici Future Edizioni.

Ha inoltre partecipato con un contributo poetico a “ Croce di Libia” (2020, Ludo edizioni).

Giuseppe Gervasi si è affermato anche come conduttore televisivo, presentando “La Terra del sole “ sul canale televisivo LaC, programma itinerante alla scoperta dei siti di maggiore interesse storico-culturale della Calabria.