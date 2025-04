Giuseppe Soluri rieletto presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Calabria: “Riaffermare il valore del giornalismo serio”

CATANZARO – Giuseppe Soluri è stato rieletto all’unanimità presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Calabria, confermando così la fiducia già espressa in passato dai colleghi. La nomina è arrivata nel corso della riunione di insediamento del nuovo Consiglio regionale dell’Ordine, eletto al termine delle consultazioni che si sono svolte tra il 16 marzo e il 6 aprile 2025.

Accanto a Soluri, sono stati confermati Mario Mirabello nel ruolo di vicepresidente e Maurizio Putrone come segretario. Attilio Sabato è stato eletto nuovo tesoriere. A completare il Consiglio ci sono Mario Alvaro, Filippo Diano, Enzo Gabrieli, Santa Giannazzo e Francesco Rosito, figure note del panorama giornalistico calabrese.

Le parole del presidente Soluri: “Correttezza e responsabilità al centro del nostro impegno”

“In questo momento assai difficile per il mondo dell’editoria e del giornalismo, continueremo, nel nostro ambito, a fare il massimo per riaffermare il ruolo di un giornalismo serio”, ha dichiarato Soluri subito dopo la rielezione. “Un giornalismo che trova la sua ragion d’essere nella correttezza, nell’attendibilità della notizia, nel rispetto delle regole e dei diritti di tutti, nella consapevolezza di rendere un servizio pubblico essenziale per la democrazia”.

Parole che risuonano forti in un’epoca in cui la professione giornalistica è costantemente messa alla prova dalla precarietà, dalla disinformazione e dall’urgenza di trovare un equilibrio tra velocità e approfondimento.

L’Ordine dei Giornalisti della Calabria: una squadra nel segno della continuità

La composizione del nuovo Consiglio rispecchia un forte segnale di continuità e coesione interna, elementi che si riflettono nell’unanimità con cui è stato rieletto il presidente. La conferma dei vertici dimostra la volontà dell’Ordine di mantenere saldo l’impegno per una professione che, oggi più che mai, richiede etica, formazione continua e difesa della libertà d’informazione.

Una sfida che riguarda tutti

La rielezione di Giuseppe Soluri rappresenta una rinnovata chiamata alla responsabilità per tutti i giornalisti calabresi. In un momento storico segnato da crisi editoriali, trasformazioni digitali e perdita di fiducia da parte del pubblico, il messaggio lanciato dal Consiglio è chiaro: tornare ai fondamentali del giornalismo per ricostruire un rapporto solido e credibile con i cittadini.