Giustizia: Csm a Catanzaro, il programma delle audizioni. Ricognizione complessiva su rapporti di lavoro tra i giudici

CATANZARO, 14 FEB - Si é appreso il programma delle audizioni che lunedì e martedì prossimi la prima commissione del Consiglio superiore della magistratura, che si occupa di incompatibilità, terrà a Catanzaro.

In particolare, la Commissione ascolterà il presidente della Corte d'Appello, Domenico Introcaso; il Procuratore della Repubblica, Nicola Gratteri; il prefetto di Catanzaro, Francesca Ferrandino, e Camillo Falvo, nominato di recente Procuratore della Repubblica di Vibo Valentia.

L'audizione di Falvo é da mettere in relazione, in particolare, al ruolo che il magistrato ha svolto, all'epoca in cui era sostituto procuratore a Catanzaro, nell'inchiesta "Rinascita-Scott" che lo scorso 19 dicembre ha portato all'esecuzione di 334 ordinanze di custodia cautelare contro le cosche di 'ndrangheta del Vibonese.

La prima Commissione del Csm, secondo quanto si é appreso, procederà ad una ricognizione complessiva dei rapporti di lavoro tra i magistrati del Distretto di Corte d'appello di Catanzaro.