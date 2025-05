Gizzeria ospita la seconda edizione del talk show in angiologia: focus su linfedema e malattia venosa cronica

Tempo di lettura: ~2 min

Domani, venerdì 30 maggio e in prosecuzione sabato 31, a Gizzeria (CZ), si terrà la seconda edizione del talk show in angiologia, il cui tema quest’anno è: "Il linfedema e la malattia venosa cronica. La storia, i sintomi, le cause, la diagnosi e i trattamenti innovativi".

L’evento, la cui responsabilità scientifica è affidata al dottor Elia Diaco, si svolge sotto l’egida delle società mediche di area (Simv, Sidv, International Union of Angiology, Fleboforum) e gode del patrocinio di “Università Magna Graecia” di Catanzaro, Ordine dei Medici di Catanzaro e Regione Calabria.

L’edizione 2025 della kermesse medico scientifica punta nuovamente sulla formula del talk show, con una presenza ancora più nutrita rispetto allo scorso anno di giornalisti di testate nazionali e regionali che dialogheranno con i diversi specialisti della patologia venosa. Un modo per dare maggiore risalto alla divulgazione scientifica, senza tuttavia rinunciare alle tradizionali “discussioni” di approfondimento, tipiche della convegnistica medica, cui i talk faranno da introduzione.

La due giorni di lavori è un aggiornamento professionale relativo alla diagnostica, alla terapia e alle tecniche innovative per la patologia venosa e il linfedema. Ma vuole essere anche un’occasione per accrescere tra pazienti e opinione pubblica più in generale la consapevolezza di una patologia tanto diffusa quanto, sovente, sottovalutata o trascurata, nonostante la sua insidiosità.

Le sedute scientifiche sono divise in due parti. La prima tratterà gli aspetti principali dell’angiologia, con lezioni afferenti alla storia, alla patologia venosa, nonché alle malattie dermatologiche e gastrointestinali correlate. La seconda tratterà il linfedema e il lipedema, con una attenzione particolare alla risoluzione di aspetti pratici e dubbi sulle tecniche di esecuzione e sulla manualità nella pratica clinica flebologica.

Chiuderanno il convegno gli approfondimenti sulle procedure terapeutiche e innovative per la malattia venosa cronica.

