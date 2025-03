Gli alunni di Petilia Policastro in Questura: una giornata tra legalità, impronte digitali e unità cinofile

CROTONE, 25 MAR. - Giornata speciale per gli alunni delle classi quinte della scuola primaria dell'Istituto comprensivo "D. Alighieri – Marconi" di Petilia Policastro, protagonisti di una visita educativa presso la Questura di Crotone.

Accompagnati dalle insegnanti, i giovani studenti sono stati accolti dal questore Renato Panvino e dagli operatori della Polizia di Stato per un incontro all'insegna del rispetto delle regole e della cultura della legalità.

L'iniziativa, che rientra nel più ampio progetto della Polizia volto a promuovere la cittadinanza attiva e responsabile tra le nuove generazioni, ha visto i piccoli ospiti immergersi per qualche ora nel cuore operativo delle forze dell'ordine.

Particolare entusiasmo ha suscitato la visita alla Sala operativa, dove gli studenti hanno potuto osservare da vicino le comunicazioni radio in tempo reale con le volanti impegnate nel controllo del territorio. Grande curiosità anche per la dimostrazione delle unità cinofile e per l'incontro con gli esperti della Polizia scientifica, che hanno coinvolto i bambini in una simulazione pratica di rilevamento delle impronte digitali.

La visita si è trasformata in una vera e propria lezione di educazione civica, lasciando nei piccoli partecipanti non solo emozioni forti, ma anche messaggi importanti sul ruolo delle istituzioni e sulla responsabilità individuale.

Un'esperienza formativa pensata per far germogliare, già in tenera età, il senso di appartenenza alla comunità e il valore della legalità come fondamento di una società giusta e solidale.