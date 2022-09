Gli Auguri di Totò Benvenuto (già Segretario Provinciale - Cisl Calabria Regionali -) al Presidente Roberto Occhiuto!

CATANZARO, 9 OTT. - Caro Presidente, nell’esprimerTi i miei più sinceri auguri per questa splendida affermazione, voglio esprimerti alcune considerazioni. Io da vecchio conoscitore delle dinamiche calabresi, soprattutto nell’ambito della cittadella regionale, essendone stato un dirigente, oltre che un sindacalista sempre attento ai diritti dei dipendenti, vorrei che Tu ponessi la massima attenzione soprattutto alle dinamiche della nostra burocrazia che ha condizionato in passato e cercherà di condizionare sempre i decisori politici.



Credo che il Tuo impegno deve essere quello, avendone le indiscusse capacità, di incentrare la Tua azione amministrativa sull’onestà, sull’etica politica e sulla preparazione amministrativa. Prenditi il tempo necessario ed abbi come fari questi principi basilari. Solo così potrai dare alla nostra Regione quella spinta necessaria che, alimentata dal PNRR, porterà in alto la nostra economia.

Tanti Auguri di buon lavoro e un caro abbraccio, Totó Benvenuto

Benvenuto, (ex dirigente regionale, ex dirigente sindacale -Cisl Calabria- e soprattutto, orgoglioso zio di Francesco Mauro, Sindaco di Sellia Marina.