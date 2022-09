Gli Esami di Stato on line garantiscono sicurezza nell’attuale momento di incertezze

LAMEZIA TERME (CZ) 7 MAG - Scuola Bene Comune, Partigiani della Scuola Pubblica, Federistruzione, Scuola & Politica esortano la ministra Azzolina a predisporre con una Ordinanza Ministeriale gli Esami di Stato on line convinti che si debba sgomberare ogni calcolo politico di fronte all’evidenza dei fatti e alla salvaguardia della salute. I movimenti, a sostegno della scuole, avevano già adottato questa decisione attivando una mobilitazione continua al fine di raccogliere le firme per la richiesta di una petizione ritenuta necessaria in un momento di incertezza per il Paese e di discordanza di opinioni tra gli scienziati. E quindi, in questo clima incerto, va preferita la soluzione più sicura per studenti e docenti, dirigenti scolastici, Ata e le famiglie orientata verso gli Esami di Stato on line. I movimenti citati da due settimane hanno proposto e avviato una petizione che registra 6000 firme e stanno coordinando tutte le altre petizioni che avanzano la stessa richiesta per un totale di 10.000 firme in quattro giorni. Anche i presidi , consci che ogni responsabilità si riverserebbe sulla loro associazione ( Anp), chiedono esami on line come lo stesso Snals e tutti gli altri sindacati in video conferenza propendono per un esame che assicuri quella sicurezza che certamente non può essere garantita da un esame in presenza.

Lina Latella Nucifero