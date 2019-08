Governo: Bettini (Pd), operazione limpida con M5s o al voto

ROMA, 11 AGOSTO - "O si dà vita ad un governo di lungo respiro, con una maggioranza chiara, un programma condiviso e una ambizione di rinnovamento, o è di gran lunga meglio prendere atto, come ha fatto giustamente Zingaretti in queste ore, che per i disastri di Salvini e Di Maio non ci sono più margini per evitare il voto in autunno". Lo scrive su huffingtonpost Goffredo Bettini, dirigente nazionale Pd.

"Se cade la pregiudiziale (non il giudizio, ma il pregiudizio) verso i 5Stelle - spiega - e si apre una trattativa, allora si dovrebbe mettere in campo una operazione limpida. Si dovrebbe verificare se essi sono in grado di cambiare radicalmente il gruppo dirigente che ha fallito, di abbandonare i temi più demagogici ed eversivi nei confronti del sistema democratico e istituzionale, di concordare un programma di ferro per la rinascita del Paese, di contribuire a scegliere un premier di grande autorevolezza democratica, nazionale e internazionale, di fare un ulteriore passo positivo (dopo il voto a Ursula Von der Leyen) verso l'Europa e la necessità di un suo cambiamento. Potrei continuare. Ma ci siamo capiti. Questo sarebbe un modo serio di interloquire. Un risultato positivo lo ritengo allo stato attuale quasi impossibile". Se "si potesse imboccare questa strada, allora l'alleanza dovrebbe durare tutta la legislatura - conclude - Salvini lancerebbe strepiti, ma se facessimo bene al governo, avremmo il tempo di assorbirli".