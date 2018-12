Governo: Di Maio, da gennaio 'team mani di forbice' taglia sprechi (Video)

ROMA, 20 DICEMBRE - "Abbiamo 5 anni per cambiare davvero tutto. E da gennaio oltre a far funzionare le cose che abbiamo inserito nella legge di bilancio, taglieremo molto di piu' le cose che non servono. Entra in azione il team 'mani di forbice' per tagliare gli sprechi e recuperare le risorse". Lo ha detto il vicepremier, Luigi Di Maio, in una diretta Facebook. Lavoreremo per mettere mano a tutti gli sprechi di ministeri, Regioni e Comuni - ha spiegato ancora - recupereremo altre risorse per disinnescare le clausole di salvaguardia e potenziare nuovi diritti e il welfare per i cittadini, per dare piu' risorse alle imprese abbassando le tasse e per fare tutte quelle cose che abbiamo promesso".

Luigi Di Maio, in una diretta Facebook

Voglio parlarvi di quello che c’è nella manovra, perché è il vero inizio del percorso che porterà il 2019 a essere l’anno del cambiamento. Collegatevi!