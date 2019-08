Governo: Di Nicola (M5S), conti in sicurezza per evitare aumenti Iva

ROMA, 11 AGOSTO - Taglio dei parlamentari; voto in aula per la fiducia a Giuseppe Conte, presidente del Consiglio; messa in sicurezza dei conti dello Stato per evitare gli aumenti Iva; una nuova legge elettorale proporzionale pura. Ecco le cose da fare subito, con tutte le forze politiche, i senatori e i deputati che ci stanno, per rispondere all'avventurismo leghista di Matteo Salvini che invoca per sé "pieni poteri". Lo scrive su Facebook il senatore M5S, Primo Di Nicola.



Magari per spaccare l'Italia con le sue folli proposte sull'autonomia regionale e quelle per sfidare l'Europa, far saltare l'Unione e portarci fuori dall'Euro. Il disegno di destabilizzazione è chiaro, molto in linea con i desiderata di Putin. Ma il Parlamento italiano deve dire No al suo folle gioco - continua Di Nicola - , a questa roulette russa consumata a danno degli italiani. Aspettiamo ancora di conoscere le risposte di Salvini sulle trattative petrolifere messe in piedi a Mosca dal suo uomo di fiducia Savoini. Aspettiamo con fiducia le decisioni della magistratura. Nel frattempo ci sono tante cose importanti da fare per il Paese, tutti i partiti sono chiamati ad assumersi le proprie responsabilità. Ci affidiamo al presidente della Repubblica Sergio Mattarella - conclude il senatore M5S -, garante e custode dei supremi valori repubblicani e delle regole democratiche. Per tutelare gli interessi nazionali e continuare ad assicurare un governo al Paese.