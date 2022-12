Governo Meloni. Premier: "Soddisfatti per giudizio commissione Ue su manovra"

ROMA, 14 DIC. - Il presidente del Consiglio commenta il parere di Bruxelles sulla legge di Bilancio: "Una valutazione positiva" che "sottolinea la solidità della manovra economica e ribadisce la visione di sviluppo e crescita che la orienta". In mattinata si sono tenute le comunicazioni in vista del Consiglio europeo di domani: "Alla pace si arriva con l'equilibrio delle forze in campo e il sostegno a Kiev"Governo Meloni, news. Premier: "Soddisfatti per giudizio commissione Ue su manovra".

Il presidente del Consiglio commenta il parere di Bruxelles sulla legge di Bilancio: "Una valutazione positiva" che "sottolinea la solidità della manovra economica e ribadisce la visione di sviluppo e crescita che la orienta". In mattinata si sono tenute le comunicazioni in vista del Consiglio europeo di domani: "Alla pace si arriva con l'equilibrio delle forze in campo e il sostegno a Kiev"

Proseguono le trattative all'interno della maggioranza sulla Manovra: tra le ipotesi, si valuta di allentare la stretta sulle rivalutazioni delle pensioni alzando la soglia degli assegni indicizzati al 100% da 4 a 5 volte il minimo. Per Forza Italia sono "imprescindibili" in manovra l'aumento delle pensioni minime a 600 euro dai 75 anni in su e la decontribuzione "di almeno 8 mila euro" sulle assunzioni degli under 35. Sulla Legge di Bilancio, intanto, è arrivato anche il via libera della Commissione europea, ritenendola "nel complesso in linea con le raccomandazioni" ma critica alcune misure che non seguono le indicazioni in particolare sulla lotta contro l'evasione. Tra queste, l'innalzamento del tetto del contante, il limite dei 60 euro per i pagamenti con il pos e "il rinnovo, con criteri di età più severi, nel 2023 dei regimi di pensionamento anticipato scaduti a fine 2022". Soddisfatta la premier Meloni: "Una valutazione positiva che conferma la bontà del lavoro del Governo". Scintille in commissione Bilancio alla Camera: con la maggioranza assente alla seduta, il Pd per protesta ha deciso di occupare la presidenza della stessa commissione. Giovedì nuovo appuntamento. Sul fronte Qatargate, l'ex eurodeputato Antonio Panzeri e Francesco Giorgi resteranno ancora in carcere per almeno un mese. Per Nicolò Figà-Talamanca è stato invece disposto il regime di sorveglianza

elettronica che gli permette di uscire dal carcere. Su Eva Kaili decisione rinviata, su richiesta della stessa ex vicepresidente del Pe, al 22 dicembre prossimo. Il Parlamento europeo chiede, intanto, di "sospendere tutti i lavori sui fascicoli legislativi relativi al Qatar, in particolare per quanto riguarda la liberalizzazione dei visti e tutte le visite programmate, fino a quando le accuse non saranno state confermate o respinte".







"In politica possono esserci interessi da tutelare, ma non sempre la tutela di un interesse avviene attraverso la corruzione". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo all'Assemblea nazionale di Confagricoltura dal titolo 'Persone, agricoltura, ambiente' a Roma. "Noi italiani abbiamo difeso il blocco della produzione di auto non elettriche dal 2035. Partiti di governo hanno sostenuto quella tesi, quindi non c'erano influenze esterne, erano scelte politiche. Poi è chiaro che ci sono vari mondi che fanno pressioni", ha spiegato Tajani. Sul packaging "io sono assolutamente contrario alla proposta fatta dalla Commissione europea, come sono contrario al Nutriscore e a tante scelte di politica green, ma perché sono scelte di tipo politico per una politica ambientale o ambientalista che non tiene conto del fatto che l'Europa è continente ad economia reale. Sono posizioni culturali e possono esserci anche interessi, ma io combatto con le idee e non credo siano tutti corrotti quelli che la pensano in maniera diversa da me. Voglio difendere le istituzioni democratiche e il Parlamento europeo è l'unica istituzione democratica europea", ha spiegato il ministro. "Ci sono le lobby e sono pubbliche, c'è una lista e credo sia giusto tenerle sotto controllo", ha sottolineato.

Ponte sullo Stretto, Salvini: può essere acceleratore Av Sicilia e Calabria

"Le strade in Sicilia e Calabria sono messe come sono messe anche senza il ponte. Penso che il ponte sarà un acceleratore per l'Alta velocità in Calabria e Sicilia". Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ad un convegno del Tempo. Il ministro ha sottolineato che "le cose si possono fare insieme, se lanci una infrastruttura, a catena ti tiri dietro le altre"

Manovra, caccia a risorse, ipotesi nuova stretta sul Reddito

E' caccia alle risorse per trovare le coperture alle modifiche della manovra. Tra le ipotesi, a quanto si apprende, spunta anche quella di una nuova stretta sul Reddito di cittadinanza. Il governo starebbe valutando - fra le diverse opzioni - anche quella avanzata dal Terzo Polo che prevede di escludere dalla platea di beneficiari gli under 40. Noi Moderati con Maurizio Lupi sponsorizza invece la riduzione da 8 a 6 mesi del godimento del beneficio nel 2023 a vantaggio della formazione.

Ue, Meloni arrivata a Bruxelles

La premier Giorgia Meloni è arrivata a Bruxelles, dove domani parteciperà al Consiglio europeo.

Manovra, Salvini: importante che sia stata promossa, felice

"La commissione ha promosso la manovra e sono felice". Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a margine di un convegno del Tempo, sottolineando: "Poi continuiamo a rivendicare la libertà di fare la spesa pagando come si vuole". Per cui "l'importante è che la manovra sia stata promossa e bollinata", ha concluso Salvini.

Pensioni, Salvini: quota 41 resta obiettivo governo

"La vita lavorativa media di donne e uomini in Italia è la più alta d'Europa. Non si può morire in fabbrica. E quota 41 continua ad essere l' obiettivo". Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a margine di un convegno del Tempo, sottolineando quindi che "fermare la legge Fornero, che sarebbe entrata in vigore il 1 gennaio, è stato un atto di civiltà, di giustizia sociale e di opportunità per i giovani".

Lega, espulso anche Bastoni: 'Traditi elettori'

"Prendiamo nuovamente atto, esattamente come avevamo fatto la settimana scorsa con Formenti, Lena e Mura, della analoga decisione del consigliere Bastoni di tradire il mandato ricevuto da migliaia di elettori e militanti leghisti e abbandonare il nostro gruppo regionale" e per questo "il Comitato di Disciplina e Garanzia, ha decretato l'espulsione dal nostro movimento". Lo dichiara il coordinatore regionale lombardo della Lega Fabrizio Cecchetti.

Gas, Urso: 'Ue vuole mettere tetto prezzo 11 volte più alto di quanto si paga in Usa'

"Negli Stati Uniti il prezzo del gas è 20 dollari, loro ce lo vendono a 140 dollari sette volte di più e il tetto che l'Unione europea vuole mettere è 210 euro, quindi 11 volte di più di quanto gli americani pagano la loro energia". Lo ha sottolineato il ministro delle Imprese Adolfo Urso parlando dei vantaggi competitivi degli Usa rispetto all'Europa intervenendo all'assemblea di Confagricoltura.

Qatar, Urso: credo ingerenze dalla Russia su fonti energetiche

"Noi sappiamo che altre potenze, e in quel documento venivano citate esplicitamente Russia, Cina ma anche Qatar, Emirati, Arabia Saudita e altri Paesi hanno attuato una politica di ingerenza". Lo afferma il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, all'assemblea di Confcooperativa parlando dell'indagine conoscitiva del Copasir, di cui era presidente, su disinformazione e ingerenze straniere nell'Ue, che parla di "Paesi che non rispondono alla nostra sfera di valori di democrazie pienamente intese, quelle Europee-Occidentali". "Credo che sia avvenuto anche con la Russia sulle fonti energetiche", aggiunge Urso.

Pd: nuovi commissari in Basilicata, a Siracusa e Benevento

Al fine di favorire l'attivazione del processo costituente e lo svolgimento della prossima stagione congressuale in una serie di realtà territoriali, il segretario Enrico Letta ha adottato i seguenti provvedimenti di commissariamento. In particolare sono stati nominati: il deputato Enzo Amendola commissario regionale del PD della Basilicata; il senatore Antonio Nicita commissario della Federazione provinciale di Siracusa; il consigliere regionale Erasmo Mortaruolo commissario della Federazione provinciale di Benevento.

Lupi: si valuta congedo parentale anche oltre il 30%

"Per noi è fondamentale l'alleanza lavoro famiglia e c'è attenzione sulla nostra proposta di estendere il congedo all'80% anche ai papà ma anche sull'ipotesi di innalzare la percentuale per gli altri mesi che è attualmente al 30%". Così Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, al termine della riunione di maggioranza sulla manovra.

Manovra, Bonomi: governo spalmi su legislatura anche battaglie identitarie

"Io capisco che la manovra è stata fatta per la prima volta in corsa, che ci sono emergenze ed urgenze. Ma se si dice che c'è un programma di legislatura e che quindi alcuni interventi verranno adottati durante la legislatura, mi aspetto che anche le battaglie identitarie vengano spalmate analogamente". Così il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi nel corso della tavola rotonda all'assemblea di Confagricoltura. "Sui due interventi - prepensionamenti e la flat tax forfettaria - ci sono 3 miliardi, e non sono poche risorse, che però non creano potenzialità per l'economia", conclude.

Tajani a Bonomi: Pe non è parlamento di corrotti

"Avendo fatto il presidente del Parlamento europeo, credo sia mio dovere difendere questa istituzione. Non è un Parlamento di corrotti, non è vero che nelle istituzioni ci sono solo corrotti. I corrotti ci sono dovunque, nell'industria nell'agricoltura e nella politica. Ma far passare l'idea che ogni decisione che viene presa a livello politico è presa perché ci sono dei corrotti, è falso. Questo lo devo dire anche al presidente di Confindustria". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo all'Assemblea nazionale di Confagricoltura, polemizzando con il presidente di Confindustria Carlo Bonomi.

Forza Italia: imprescindibili pensioni minime a 600 euro per over 75

Per Forza Italia sono "imprescindibili" in manovra l'aumento delle pensioni minime a 600 euro dai 75 anni in su e la decontribuzione "di almeno 8 mila euro" sulle assunzioni degli under 35. Lo ha detto il capogruppo di FI in commissione Bilancio, Roberto Pella, spiegando la posizione illustrata in riunione di maggioranza assieme al capogruppo azzurro alla Camera Alessandro Cattaneo, chiarendo che questo è quanto richiesto da Silvio Berlusconi. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, ha aggiunto Pella, "si è impegnato a trovare le risorse".

Qatar, Bonomi: mi chiedo se pressioni esterne su scelte auto

"Dobbiamo stare molto attenti a quello che sta succedendo" a Bruxelles con il rischio che i provvedimenti presi "siano stati fortemente influenzati da economie straniere". "Io mi pongo il tema se le scelte sull'automotive sono scelte che abbiamo fatto consapevoli di ciò che succedeva o se le abbiamo fatte spinti da pressioni esterne". Lo afferma il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, all'assemblea di Confagricolura.

Bonomi: l'approccio Bce è troppo restrittivo, fermiamoci

La Banca centrale europea "ha un approccio in ritardo e troppo restrittivo. Quindi anche sul tema di continuare il rialzo dei tassi, anche a rischio di recessione, credo che, anche nel sistema finanziario, stia cambiando la percezione". Lo afferma il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, all'assemblea di Confagricoltura. "C'è un movimento di pensiero - continua Bonomi - che dice: adesso un attimo, fermiamoci e pensiamo alla crescita del Paese. Noi per l'Italia ma è un movimento europeo, tutto il sistema finanziario europeo sta dicendo: un attimo, dobbiamo ripensare perché il quadro non così positivo come tutti si aspettavano".

Pensioni, ipotesi rivalutazione 100% fino a 5 volte il minimo

Maggioranza e governo stanno valutando di allentare la stretta sulle rivalutazioni delle pensioni alzando la soglia degli assegni indicizzati al 100% da 4 a 5 volte il minimo. Il tema è stato sul tavolo della riunione del pomeriggio. "Stiamo valutando con attenzione la proposta della Cisl - dice in proposito Alessandro Cattaneo, capogruppo Fi alla Camera - c'è attenzione da parte di tutta la maggioranza".

Manovra, Urso: governo ha chiaro che obiettivo è crescita

"Con la manovra abbiamo messo in campo un tassello, è il primo passo di una rotta da percorrere nei prossimi 5 anni. Questo è un governo politico, dopo 11 anni governi tecnici, ed e' il primo che puo' 'pensare l'Italia'. Abbiamo ben chiaro che l'obiettivo è la crescita". Risponde cosi' Adolfo Urso, ministro delle Imprese e Made in Italy, ai rilievi del presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, presente anche lui all'assemblea di Confagricoltura.

Manovra, Todde: 'Ue boccia Meloni su contanti e pos, altro da aggiungere?'

"Ue boccia aumento del tetto al contante e No all'obbligo del Pos per pagamenti inferiori a 60 euro. Dice la Commissione Europea: 'Il documento programmatico di bilancio comprende misure non coerenti con le passate raccomandazioni specifiche per il Paese'. Dobbiamo aggiungere altro?”. Lo scrive su Twitter la vicepresidente del M5S Alessandra Todde.