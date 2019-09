Governo: M5S-PD, dal Quirinale oggi la diretta streaming della cerimonia di Giuramento

ROMA 5 SETTEMBRE - Nasce il governo Conte-bis: 21 ministri, di cui 7 donne; 10 sono di M5s, 9 del Pd e 1 di Leu; c'è anche un tecnico, la ex prefetto Lamorgese all'Interno. Di Maio è agli Esteri. Con 47 anni di media, è il più giovane esecutivo della Repubblica. Stamattina alle 10 il giuramento al Quirinale, poi domani la fiducia alla Camera. Salvini parla di un governo "nato tra Parigi e Berlino e dalla paura di mollare la poltrona, con persone sbagliate al posto sbagliato".

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte comunica la composizione del Governo Palazzo del Quirinale, 4 settembre 2019 Vi leggo la composizione del Governo.

Ministri senza portafoglio: Federico D’Incà, al quale sarà conferito l’incarico per i rapporti con il Parlamento; Paola Pisano, alla quale sarà conferito l’incarico per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione; Fabiana Dadone, alla quale sarà conferito l’incarico per la pubblica amministrazione; Francesco Boccia, al quale sarà conferito l’incarico per gli affari regionali e le autonomie; Giuseppe Provenzano, al quale sarà conferito l’incarico per il Sud; Vincenzo Spadafora, al quale sarà conferito l’incarico per le politiche giovanili e lo sport; Elena Bonetti, alla quale sarà conferito l’incarico per le pari opportunità e la famiglia e le disabilità; Vincenzo Amendola, al quale sarà conferito l’incarico per gli affari europei.



Poi, ancora, sarò affiancato da: Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio;

Ministro dell’interno, Luciana Lamorgese;

Ministro della giustizia, Alfonso Bonafede;

Ministro della difesa, Lorenzo Guerini;

Ministro dell’economia e delle finanze, Roberto Gualtieri;

Ministro dello sviluppo economico, Stefano Patuanelli;

Ministro politiche agricole, alimentari e forestali, Teresa Bellanova;

Ministro dell’ambiente e tutela del territorio e del mare: Sergio Costa;

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli;

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Nunzia Catalfo;

Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Lorenzo Fioramonti;

Ministro dei beni e delle attività culturali, al quale sarà attribuita la competenza in materia di turismo, Dario Franceschini;

Ministro della salute, Roberto Speranza. Proporrò, alla prima riunione del Consiglio dei Ministri, quale sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei

Ministri, con funzione di Segretario del Consiglio medesimo, Riccardo Fraccaro. Forti di un programma che guarda al futuro, dedicheremo, con questa squadra, le nostre migliori energie, le nostre competenze, la nostra più intensa passione, a rendere l’Italia migliore nell’interesse di tutti i cittadini, da Nord a Sud.