Governo: Premier Conte, bisogna tenere il passo, tutti uniti colloqui a Londra e Bruxelles, anche con Mittal

ROMA, 5 FEB - "Una giornata vissuta a ritmo sostenuto. Ma questo è il passo che bisogna tenere per rispondere con efficacia e concretezza alle esigenze dei cittadini. Tutti uniti con i Ministri e i Parlamentari che si sono impegnati a sostenere il Governo".



E' il post su Facebook del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, al suo rientro dalla visita a Londra e Bruxelles. Nella capitale britannica il premier ha incontrato Boris Johnson con il quale ha lanciato la prossima Conferenza sul clima Cop26, e ha raccomandato "la massima protezione per i connazionali che vivono in Gran Bretagna". A Bruxelles si è parlato di stabilità e "Green Facility".



A Londra, in ambasciata, un incontro con i Mittal "per rilanciare gli obiettivi posti a base del negoziato in corso tra le parti". Obiettivo, "giungere ad un accordo in vista della prossima udienza fissata a Milano il 7 febbraio".