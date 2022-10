Governo. Prove di tregua il faccia a faccia tra Berlusconi Meloni, i dettagli

Governo. Prove di tregua tra Berlusconi Meloni e Meloni. Governo, Meloni al lavoro sui ministri: oggi l’incontro con Berlusconi dopo le tensioni, le news di oggi

Le notizie di oggi sui ministri del nuovo governo Meloni, premier in pectore in attesa dell'incarico da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: gli aggiornamenti in diretta sulla formazione del nuovo esecutivo a guida Meloni, Salvini e Berlusconi. Oggi la presidente di Fratelli d'Italia incontrerà il leader di Forza Italia, dopo giorni di scontri e tensioni. Il segretario del Carroccio si dice ottimista sul fatto che il centrodestra torni presto unito pre governare insieme.

Crosetto: "C'è bisogno della visione e dell'esperienza di Berlusocni",

"Né Silvio Berlusconi né Giorgia Meloni pensano davvero di interrompere il loro lavoro per il bene del Paese per questioni di carattere personale. L'Italia viene prima anche delle legittime irritazioni di Giorgia": lo ha detto il cofondatore di Fratelli d'Italia Guido Crosetto in un'intervista al Corriere della Sera. Che su Berlusconi aggiunge: "Conosce come nessuno i bisogni e i problemi del mondo produttivo, deve essere portatore della visione di questa parte della società italiana. C'è bisogno della sua visione e della sua esperienza".

Lollobrigida: "Coalizione sia compatta, altrimenti è meglio tornare al voto"

"Non sono possibili inciuci né governi anomali. Vede, quando Giorgia ha detto di non essere ricattabile alludeva esattamente a questo, parlava di dinamiche politiche. Inaccettabile pensare di far mancare i numeri per fare quello che vuoi tu. Non è un metodo che porta a una conciliazione. A noi non è mai interessato governare solo per farlo, vogliamo coinvolgere le migliori energie dentro e fuori la politica. Se ci saranno queste condizioni, bene. Altrimenti neppure ci proviamo. E torniamo dagli elettori, riproponendo a quel punto una coalizione diversa dall’attuale ma ripartendo, per quanto riguarda FdI, dal consenso che abbiamo avuto. Però non credo che accadrà". Lo ha detto in una intervista a ‘Repubblica' il capogruppo uscente di Fratelli d’Italia Francesco Lollobrigida.

Nuovo governo Meloni, le news di politica di oggi

Dopo giorni di tensioni, Meloni e Berlusconi provano a mettere un punto agli scontri. È infatti previsto per oggi un incontro tra i due leader, al via della settimana che dovrebbe rivelarsi decisiva per la formazione del nuovo governo di centrodestra. Ieri ci sarebbe stata invece una telefonata tra i due. Meloni commenta: "È un percorso pieno di ostacoli ma non ci arrenderemo mai, la sinistra si metta l'anima in pace". Salvini si dice ottimista sul fatto che presto il centrodestra possa tornare unito. (Fanpage)