GP Spagna 2025: McLaren trionfa con Piastri e Norris, Leclerc chiude terzo. Penalità per Verstappen

Montmeló (Catalogna) – McLaren ancora regina: al Gran Premio di Spagna 2025, Oscar Piastri conquista la vittoria davanti al compagno di squadra Lando Norris, firmando una preziosa doppietta per la scuderia di Woking. Sul podio anche Charles Leclerc con la Ferrari, terzo al traguardo ma sotto investigazione per un contatto con Max Verstappen.

Dominio McLaren, terza doppietta stagionale

A Montmeló la McLaren conferma il suo momento d’oro con un 1-2 costruito sulla strategia perfetta delle due soste. Nonostante la pressione della Red Bull, che ha tentato l’azzardo delle tre fermate con Verstappen, Piastri e Norris hanno gestito magistralmente il ritmo, mantenendo il controllo anche dopo la Safety Car chiamata in pista dal ritiro di Kimi Antonelli.

Il giovane australiano regala così alla McLaren il terzo successo doppio della stagione, con 43 punti messi in cassaforte e una leadership che si fa sempre più solida.

Verstappen penalizzato: da quarto a decimo

Weekend complicato per il tre volte campione del mondo: dopo il contatto con Leclerc, Verstappen è stato penalizzato di 10 secondi per aver causato un altro incidente con George Russell. Il risultato? Dalla quarta posizione è scivolato fino alla decima.

A complicare la gara dell’olandese anche la mancanza di gomme soft nuove nel finale, costringendolo a difendersi con pneumatici hard e a cedere posizioni preziose.

Ferrari sul podio con Leclerc, Hamilton in difficoltà

Charles Leclerc salva il bilancio Ferrari con un ottimo terzo posto, frutto di una bella rimonta dal settimo iniziale. Tuttavia, non manca qualche polemica interna: il team ha tardato a chiedere a Hamilton di far passare il compagno di squadra nella prima fase di gara, compromettendo la strategia complessiva.

Hamilton, infatti, chiude soltanto sesto, superato anche da un sorprendente Nico Hülkenberg, quinto con una Kick Sauber in forte crescita grazie agli aggiornamenti tecnici introdotti a Barcellona.

Alonso torna a punti, continua il calvario Mercedes

Nel GP di casa, Fernando Alonso torna finalmente in zona punti con il nono posto. Per la Mercedes, invece, è ancora una domenica da dimenticare: il giovane Kimi Antonelli è stato costretto al ritiro, il terzo consecutivo per la squadra di Brackley, che deve correre ai ripari per risolvere gravi problemi di affidabilità.

Weekend da dimenticare anche per Williams, con Carlos Sainz Jr. e Alexander Albon fuori gara prima della bandiera a scacchi.

Ordine d’arrivo GP Spagna 2025 (provvisorio)

Pos.PilotaTeam 1 Oscar Piastri McLaren 2 Lando Norris McLaren 3 Charles Leclerc Ferrari 4 George Russell Mercedes 5 Nico Hülkenberg Kick Sauber 6 Lewis Hamilton Ferrari 7 Isack Hadjar Racing Bulls 8 Pierre Gasly Alpine 9 Fernando Alonso Aston Martin 10 Max Verstappen Red Bull

Penalità e investigazioni in corso

Max Verstappen : 10 secondi di penalità per contatto con Russell .

: 10 secondi di penalità per contatto con . Charles Leclerc: investigazione in corso per il sorpasso su Verstappen.

Prossima tappa: GP d’Austria

La stagione di Formula 1 continua con il Gran Premio d’Austria: occhi puntati sulla possibile reazione della Red Bull e sul tentativo di allungo in classifica della McLaren, sempre più protagonista.

