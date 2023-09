Grande successo per il concerto di Mavi a Baia Verde, Luise: “Tutto per la nostra città. Questo è solo l’inizio”

CASTEL VOLTURNO. L’estate è finita, ma settembre per la città di Castel Volturno è arrivato col botto. Ad inaugurare il nuovo mese è stata una serata resa indimenticabile da una delle voci più belle del nuovo panorama della musica napoletana. Alle ore 21 di ieri, venerdì 1 settembre, la Piazzetta di Baia Verde ha visto centinaia di persone, tutte per il concerto della cantante Maria Vittoria Gagliardi, in arte MAVI. L’evento, voluto fortemente dal consigliere comunale Antonio Luise e organizzato dall’associazione Pro Loco 2.0, è stato presentato dalla conduttrice della trasmissione televisiva “Tifo Azzurro” (TLA) Romina Parisi. Sul palco tanti ospiti, tra cui lo stesso Luise e il sindaco Luigi Petrella.

Ad aprire le danze, lo spettacolo del sassofonista Rocco Traettino, in arte Rocco Sax, il quale ha deliziato il pubblico con un repertorio musicale dai generi più vari, dal pop alla musica classica napoletana. Sotto le note del suo sax è stata percepibile l’emozione dei presenti, specie per le parole del musicista rivolte dal palco ai più giovani: “La musica è unione, è vita. Per chiunque voglia inseguire questa strada io sono qui, pronto a impartirgli delle lezioni, ad accompagnarlo lungo il proprio percorso musicale”. A seguire, cover di tre canzoni di Gigi D’Alessio a cura del cantante neomelodico Gigi (in arte). Infine, il momento più atteso: dopo le parole della poesia “L’ammore” di Totò accompagnate da un arrangiamento musicale, è entrata la special guest della serata, Mavi. La cantante, che ha voluto far rispettare un minuto di silenzio per la morte del musicista 24enne Giovambattista Cutolo, è entrata in scena in tailleur blu e con la sua voce ha subito incantato tutti. Tra le cover quella del suo esordio (Buonanotte amò di Rocco Hunt), le più significative del suo spettacolo teatrale Scugnizzi e delle serate a Made in Sud, quella monumentale per testare – come ha affermato – la «napoletanità» dei presenti (Tu si ‘na cosa grand di Domenico Modugno), l’indimenticabile Quando di Pino Daniele e tantissime altre. Tra le sorprese anche l’annuncio del suo primo disco a cui lavorerà a partire da questo stesso mese. Un passo importante per la cantante, poiché non si tratterà più di cover ma di brani firmati Mavi. Insomma, un concerto che ha lasciato il segno nel cuore di tutti.

“Questo è il segno che con impegno e dedizione tutto è possibile – afferma il consigliere Antonio Luise - . È stata una serata indimenticabile. Erano vent’anni che Castel Volturno non ospitava un cantante dal calibro di Mavi; l’ultimo è stato Gigi Finizio. Il concerto, dopo il parco Oasis e il passo in avanti che abbiamo fatto con l’introduzione dei trasporti, indica una svolta importante per il nostro territorio. Salire sul palco – conclude – e vedere la nostra gente divertirsi e stare bene è stato davvero gratificante ed emozionante. Questo è solo l’inizio”.