Gratta e Vinci Online: I nuovi biglietti disponibili

Il Gratta e Vinci è un gioco facile e divertente che permette di aggiudicarsi premi immediati in denaro grattando semplicemente sulla patina dei simboli illustrati sul biglietto e confrontandoli con la combinazione vincente indicata.

Nato ufficialmente nel 2004, è diventato uno dei giochi preferiti dal pubblico grazie alle elevate probabilità di vittoria, in media un biglietto ogni tre, e la vasta gamma di versioni disponibili.



Con la diffusione di internet, questo gioco è da alcuni anni disponibile anche online, con la possibilità di giocare comodamente da casa tramite pc o smartphone.

Come nella versione tradizionale, per giocare al Gratta e Vinci Online è sufficiente scegliere tra le tante categorie di gioco disponibili, selezionare la fascia di prezzo più adatta alle proprie esigenze, da 0,50€ fino a 20€ a giocata, e “grattare” con il cursore rivelando così i numeri o i simboli nascosti e scoprendo l'eventuale importo della vincita.

Il Gratta e Vinci classico offre un’ampia gamma di varianti, ben 32, con diverse fasce di prezzo: da 1€ del Nuovo Sette e Mezzo e del Nuovo Fortuna a 20€ de Il Miliardario Maxi e Nuovo 100X.

Sono oltre 50 le tipologie di Gratta e Vinci Online e per chi utilizza l’app, è possibile usufruire di molte funzionalità aggiuntive come la modalità “Gioca Smart”, che consente con 3 euro di accedere a una vasta gamma di giochi alterativi, il cui premio massimo è di 500€.

Una delle ultime varianti introdotte è “I Simboli del Miliardario 2 Linea PLUS”, un Gratta e Vinci dal costo di 2 € con vincita massima pari a 200€, formato da nove caselle con il simbolo “M”. Una volta scoperte, se rivelano 3 simboli uguali in verticale, in orizzontale o in diagonale, si vince il premio indicato nella corrispettiva casella sottostante “premio verticale”, “premio orizzontale” e “premio diagonale”. In caso la linea passi per la casella centrale “Bonus x2” il valore del premio vinto raddoppia. Dopo aver scoperto tutte le caselle dorate, il giocatore può sostituire, con delle caselle Linea PLUS, quelle che non hanno portato a formare un allineamento verticale, orizzontale o diagonale di 3 o 2 simboli uguali, che verranno nuovamente coperte e il giocatore potrà scoprirle nuovamente.

Un’altra novità è “Bonus Tutto per Tutto Linea Plus”, con possibilità di vincere importi fino a 2.000 euro a fronte di un costo di € 10 per giocata. L’area di gioco, visualizzata dopo l’acquisto della giocata, è intuitiva e facilmente fruibile. Essa è costituita da 6 numeri vincenti, 4 giocate, i numeri moltiplicatori e i “BONUS X5” e “BONUS X10”. I numeri nascosti, da evidenziare, sono associati ai moltiplicatori e graficamente occultati da una pila di monete d’oro. Man mano che si scoprono i numeri nascosti, se essi coincidono con uno dei numeri vincenti, si potrà incrementare l’importo vinto con i moltiplicatori e anche con i bonus (X5 o X10), se presenti. Questa operazione va ripetuta per ciascuno dei quattro numeri nascosti, a procedura ultimata verrà indicato l’importo totale della eventuale vincita.

Giocando online è quindi possibile trovare tutti i Gratta e Vinci disponibili nelle ricevitorie oltre a tantissime altre versioni e funzionalità disponibili solo per gli utenti del web.

Per giocare da casa o da “mobile” e avere la possibilità di trovare il biglietto di successo, è sufficiente acquistare un Gratta e Vinci sul sito o scaricare l’app MyLotteries e “grattare” il tagliando sullo schermo.