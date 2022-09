Gratteri, con Pantano completo organico dirigenziale Procura. I dettagli

Gratteri, con Pantano completo organico dirigenziale Procura. "Stiamo parlando di mesi"

CATANZARO, 04 OTT - "Hanno già imbiancato le stanze del primo e del secondo piano. Ci sono già l'impianto elettrico ed i lampadari e sono stati installati i climatizzatori. Al piano terra hanno già completato il chiosco. Sono in corso i lavori di rifinitura e poi verrà il tempo dei collaudi. Insomma, siamo sulla dirittura d'arrivo per il completamento dei lavori della nuova sede della Procura della Repubblica di Catanzaro. Stiamo parlando praticamente di mesi". Lo ha detto il Procuratore Nicola Gratteri



Gratteri, in dirittura d'arrivo lavori nuova sede Procura

"Con l'arrivo della collega Giulia Pantano abbiamo completato l'organico dirigenziale della Procura della Repubblica di Catanzaro". Lo ha detto il Procuratore Nicola Gratteri. "La collega Pantano - ha aggiunto Gratteri - coordinerà la Procura ordinaria, mentre Giancarlo Novelli passerà alla Dda per occuparsi del circondario di Castrovillari e di Catanzaro. Adesso, rispetto all'organico previsto, mancano due sostituti, ma spero entro il prossimo anno di ottenere anche sotto questo aspetto il completamento. ". Gratteri si è poi soffermato sui problemi di organico del Tribunale di Catanzaro.



"Ci stiamo preoccupando e interessando - ha detto il Procuratore della Repubblica - di questa situazione. L'8 ottobre io e il presidente Palermo avremo un incontro con il vicepresidente del Csm, David Ermini, sulla grave situazione del Tribunale in relazione all'enorme mole di carichi di lavoro che deve affrontare l'ufficio con un organico insufficiente. Da più di due anni il presidente Palermo ha chiesto che venga creato il sesto posto come presidente di sezione. In questo modo ci sarebbe la possibilità di creare un altro collegio, ma anche di ritoccare l'organico con altri due giudici".