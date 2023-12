Gratteri: 'nervi d'acciaio e spalle larghe nell'affrontare poteri influenti' Ultima giornata come Procuratore a Catanzaro per Gratteri, da venerdì si trasferisce a Napoli

CATANZARO, 18 OTT. - "Sono ben consapevole della presenza di poteri influenti e di massoneria deviata. So quali sono le tattiche usate per cercare di farmi inciampare. Tuttavia, ho sempre mostrato una grande resistenza e determinazione, e continuerò a farlo". Queste le parole di Nicola Gratteri ai giornalisti nel suo ultimo giorno di servizio come Procuratore della Repubblica di Catanzaro. Da venerdì, assumerà il ruolo di Procuratore a Napoli, incarico per cui è stato nominato dal Plenum del Csm il 13 settembre scorso.

"Chi mi conosce sa che ho sempre operato seguendo la legge, senza fare favoritismi a nessuno", ha continuato Gratteri. "Durante il mio mandato a Catanzaro, non ho mai commesso errori di giudizio, nonostante le numerose provocazioni ricevute in vari modi, alcune delle quali piuttosto grossolane, volte a farmi perdere la calma. Ma non sono mai caduto in tale trappola. Anzi, spesso ho risposto con un sorriso, pensando 'poveretti'".