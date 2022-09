Gratteri: Spirlì, 'ndrangheta si conferma catasta di letame. "Procuratore è albero antico nobile e con radici profonde"

CATANZARO, 20 SET - "Apprendo dalla stampa che la 'ndrangheta avesse deciso di colpire il Procuratore Gratteri nei suoi affetti più cari: la 'ndrangheta si conferma essere quella catasta di letame che tutti conosciamo.

Il Procuratore Gratteri, che incontro spesso e che gode della mia affettuosa e fraterna stima, è un 'Albero antico', nobile e con radici profonde: delle intemperie morali di un branco di sciacalli e delle loro minacce non se ne cura".

Lo afferma, in una dichiarazione, il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì. "L'amore per la legge e per gli italiani lo fortifica e lo rende inattaccabile. La gente di Calabria benedice l'uomo e il fedele servitore dello Stato. Personalmente, manifesto la mia solidarietà e fratellanza, da cittadino e da cristiano".