Grave incidente sul lavoro a Riposto: operaio precipita da un tetto e ricoverato in rianimazione

Un grave incidente sul lavoro si è verificato oggi a Riposto, in provincia di Catania, dove un operaio è precipitato da un tetto durante le operazioni di manutenzione. L'uomo, di circa 30 anni, è stato immediatamente soccorso e trasportato in eliambulanza al Trauma Center dell'ospedale Cannizzaro di Catania. Attualmente è ricoverato in Rianimazione con svariate fratture e la prognosi è riservata.

Secondo le prime ricostruzioni, l'operaio stava lavorando su una copertura quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso l'equilibrio ed è caduto da un'altezza di circa 13 metri. Le autorità competenti hanno avviato un'indagine per chiarire le dinamiche dell'incidente e verificare il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Morti sul lavoro in Italia: un bilancio allarmante nel 2025

L'incidente di Riposto si inserisce in un contesto nazionale preoccupante. Secondo i dati raccolti dall'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente Vega Engineering, nei primi tre mesi del 2025 si sono registrate 210 vittime sul lavoro, con un aumento del 9,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente . Di queste, 150 sono decedute durante l'attività lavorativa e 60 in itinere, ovvero nel tragitto casa-lavoro.

Il mese di aprile ha visto ulteriori 36 decessi, portando il totale delle vittime a oltre 246 nei primi quattro mesi dell'anno . Le regioni con il maggior numero di incidenti mortali includono Lombardia, Campania, Veneto, Piemonte e Toscana.

I settori più colpiti sono le Attività Manifatturiere e le Costruzioni, ciascuno con 21 decessi, seguiti da Trasporti e Magazzinaggio (18) e Commercio (14). Il lunedì risulta essere il giorno con il maggior numero di decessi, rappresentando il 22% del totale.

Le fasce d'età più a rischio sono quelle degli over 65 e dei lavoratori tra i 55 e i 64 anni. Inoltre, i lavoratori stranieri presentano un'incidenza di mortalità più che doppia rispetto agli italiani, con 11,9 morti ogni milione di occupati contro i 5,6 degli italiani.

Conclusione

L'incidente di Riposto evidenzia, ancora una volta, la necessità di rafforzare le misure di sicurezza nei luoghi di lavoro e di promuovere una cultura della prevenzione. È fondamentale che le istituzioni, le imprese e i lavoratori collaborino per garantire ambienti di lavoro sicuri e per ridurre il numero di incidenti e decessi.