Green pass: 'un'ora di attesa per genitori scuola materna. 'Tuttoscuola, oltre un milione i parenti dei più piccoli

ROMA, 12 SET - Si prospetta una giornata difficile quella di domani per un milione e 330 mila bambini dai 3 e i 5 anni della scuola dell'infanzia e per i loro genitori, di cui 850 mila frequentano la scuola statale e altri 480 mila la scuola dell'infanzia paritaria.

In questa fascia di età è normale la presenza dei genitori all'inizio dell'attività scolastica per favorire l'inserimento e l'impatto con il nuovo ambiente, e anche successivamente. Ad una media di mezzo minuto per persona, in una scuola tipo con 100 bambini, il tempo di attesa potrebbe arrivare fino a 50 minuti oppure la metà se al controllo vengono assegnate due persone.

Per una scuola con 200 bambini potrebbero occorrere fino a 100 minuti con un solo addetto al controllo oppure la metà con due addetti. I calcoli li fa la rivista specializzata 'Tuttoscuola' che evidenzia poi le difficoltà che si creeranno in particolare per i bambini disabili e per tutti quelli i cui genitori sono sprovvisti del certificato verde.