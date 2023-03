Gruppo di trekking Calabriabella: Passeggiata di trekking a Taverna (CZ)

In questi giorni, il gruppo di trekking Calabriabella di Catanzaro, ha fatto visita alla suggestiva cittadina storico-artistica di Taverna.

I convenuti sono stati ben accolti dal ex sindaco di Taverna, Carmelo Sanzi e dall’Assessore alla Cultura Amelio Clementina.

Dietro la guida di Carmelo Sanzi, gli sportivi sono stati accompagnati tra i vicoli panoramici del centro storico e fin alla Chiesa di S Barbara.

Qui, a fare da colto cicerone, è stata la stessa assessora che ha illustrato il lungo excursus di questo luogo di culto che accoglie a se’diverse opere di Mattia Preti e del meno conosciuto, ma quantunque altrettanto importante, fratello Gregorio. Ed in più la cappella della Fraterna Congregazione che è un vero gioiello di arte sacra.

Questa chiesa, la sua prima costruzione risale al 1427 ma fu soprattutto nell’XVIII secolo che si arricchì di importanti arredi, statue ed opere d’arte. Purtroppo nel 1783 dovette subire i danni di un violento terremoto che la portarono a lavori di rifacimenti e consolidamenti.

Ad ora la sua facciata all’esterno, con la sua ampia scalinata è molto semplice ma, una volta al suo interno, il visitatore, per il suo alto contenuto artistico di storia e di fede, ne rimane fortemente scosso e sorpreso.

Altrettanto suggestiva si è rivelata la visita al curato e ben tenuto Museo Civico di Taverna che ha sede nell’antico complesso conventuale di S. Domenico di Soriano. Lo stesso istituito nel 1989 per iniziativa dell’allora sindaco Felice Foresta. Qui, sostenuti da una esperta guida, i visitatori si sono potuti immergere in importanti opere di arte quali: Gregorio e Mattia Preti, Giovan Battista Spinelli, Antonio Samelli, ecc… .

Al suo interno vi fanno bella mostra anche importanti opere di arte contemporanea di artisti calabresi e di fama internazionale come: Pino Chimenti, Giuseppe Gallo, Lia Drei, Pino ed Angelo Savelli, ecc… .

Molto interessante si è rivelata anche la mostra temporanea allestita nel suo interno e dedicata alle opere di Gregorio Preti. Diversi lavori di questo genio del bello, sono giunti a Taverna da collezioni pubbliche e private per dare il giusto risalto ad un grande artista tavernese che ha segnato fortemente l’arte barocca rinascimentale.

La visita si è felicemente conclusa con la visita della favolosa Chiesa di S. Domenico che è un vero gioiello del barocco che si arricchisce di cornici, affreschi e arredi di pregio; sculture e dipinti di valore inestimabile. Tra l’altro le opere di Giovan Battista Ortega, Gregorio Preti, Giuseppe De Rosa, Francesco Ferrazzano; ed 11 tele del Cavaliere Calabrese Mattia Preti.

Che dire: un pomeriggio magnifico vissuto a pochi chilometri, ed a ridosso della più grande città di Catanzaro, che è bene che vada condiviso per far conoscere e confluire tanti più visitatori possibili in questo magnifico centro montano ben tenuto e da sempre culla dell’arte e del Bello.

Arcangelo Pugliese