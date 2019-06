Guardiola si sfila dalla Juve, Giampaolo al posto di Gattuso

MILANO , 7 GIUGNO- Le dichiarazioni rilasciate da Pep Guardiola e condivise dal canale social del Manchester City, sembrano chiudere definitivamente la questione Guardiola-Juventus. Le parole del tecnico del City, non sembrano lasciare grandi spiragli al club bianconero. Conte si è accasato all'Inter, il Milan ha quasi chiuso per Giampaolo, la Juventus, invece, non ha ancora il sostituto di Allegri. Le dichiarazioni di Guardiola sono una doccoa gelata sull'ambiente bianconero:

"In Italia è difficile allenare, anche perchè al primo errore i tifosi ti fischiano. Al City ho tutte le condizioni necessarie per vincere". Parole decise, dirette, che sembrano chiudere la vicenda Guardiola-Juventus. A questo punto i bianconeri dovranno trovare un tecnico di caratura internazionale, un uomo in grado di colmare il vuoto lasciato da Max Allegri. È difficile capire chi sarà il prossimo allenatore della Juventus, ma da ore i bookmakers hanno iniziato a scommettere su dei nomi. Si parla di Deschamps, di Pochettino, ma la sensazione è che Agnelli abbia intenzione di fare un colpo in grado di scuotere l'ambiente, appagato dai numerosi successi in Italia, ma desideroso di arrivare a vincere la Champions League, che manca dal lontano 1996.