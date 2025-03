Guasto tecnico sulla linea Alta Velocità: ritardi fino a 70 minuti, tecnici al lavoro per ripristinare la circolazione

ROMA, 31 MAR. - Mattinata complicata per i viaggiatori dell’Alta Velocità sulla tratta Roma-Napoli, dove la circolazione ferroviaria è stata fortemente rallentata a causa di un guasto tecnico alla linea. A renderlo noto è Ferrovie dello Stato, che ha spiegato come i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana siano immediatamente intervenuti per ripristinare il corretto funzionamento dell’infrastruttura.

I disagi si sono rapidamente tradotti in ritardi significativi per numerosi convogli ad alta velocità, con tempi di percorrenza aumentati e rallentamenti generalizzati. Alla stazione di Roma Termini, si registrano ritardi fino a 70 minuti su diverse tratte, causando disagi a centinaia di passeggeri in partenza o in transito. La situazione è costantemente monitorata e gli interventi tecnici sono tuttora in corso.

Ferrovie ha assicurato che saranno fornite aggiornamenti in tempo reale per i viaggiatori, anche attraverso i canali ufficiali e le informazioni a bordo treno.