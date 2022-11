Guerra, giorno 259: Ucraina Russia. proroga in vigore dl per Italia in missione Nato fino 31/12

La Gazzetta Ufficiale ha pubblicato il decreto legge che autorizza, fino al 31 dicembre 2022, la proroga della partecipazione di personale militare alle iniziative della NATO per l'impiego della forza ad elevata prontezza, denominata Very High Readiness Joint Task Force (VJTF). Il provvedimento è entrato in vigore a mezzanotte.

La Gazzetta Ufficiale ha pubblicato il decreto legge che autorizza, fino al 31 dicembre 2022, la proroga della partecipazione di personale militare alle iniziative della NATO per l'impiego della forza ad elevata prontezza, denominata Very High Readiness Joint Task Force (VJTF). Il provvedimento è entrato in vigore a mezzanotte. Il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, ha ribadito che la Casa Bianca tiene aperte le linee di comunicazione con la Russia: "Lo abbiamo fatto quando è stato necessario chiarire potenziali malintesi e cercare di ridurre i rischi e ridurre la possibilità di catastrofi come il potenziale uso di armi nucleari". Intanto Zelensky ha depositato in Parlamento le proposte di legge per estendere la legge marziale e la mobilitazione generale.

Ucraina, bombe russe sul Donetsk, ieri tre morti

Tre civili sono morti e altri 11 sono rimasti feriti durante gli attacchi di ieri delle forze russe nella regione di Donetsk, nell'Ucraina orientale: lo ha reso noto su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale, Pavlo Kyrylenko, come riporta Ukrinform. "L'8 novembre si è saputo che tre civili sono stati uccisi dai russi nella regione di Donetsk: a Kostiantynivka, Chasiv Yar e Avdiivka", ha scritto Kyrylenko aggiungendo che i feriti sono 11. Inoltre, le forze dell'ordine hanno scoperto tre corpi di civili uccisi durante l'occupazione a Yampil.

Gb, ponte Crimea non tornerà a regime prima 10 mesi

Lo strategico ponte di Crimea, gravemente danneggiato da una bomba un mese fa non tornerà ad essere pienamente operativo prima di dieci mesi: è la valutazione

dell'intelligence della Difesa britannica, che ne parla nell'odierno aggiornamento sulla situazione della guerra in Ucraina. Ieri, si legge nel bollettino, "il ponte è stato

chiuso per consentire lo spostamento e l'installazione di una campata sostitutiva di 64 metri. Saranno necessarie altre tre campate per sostituire le sezioni stradali danneggiate". Nonostante la previsione russa di riuscire a renderle operative

entro il 20 dicembre, "i lavori sull'altra carreggiata causeranno disagi al traffico stradale fino a marzo 2023". Londra ricorda che "la sostituzione del ponte ferroviario

danneggiato è stata appaltata per il completamento entro settembre 2023, anche se il vice primo ministro russo ha dichiarato che i tempi di riparazione sarebbero stati

accelerati". L'esplosione, si legge ancora nell'analisi, "ha interrotto le forniture logistiche russe per la Crimea e l'Ucraina meridionale, riducendo la capacità della Russia di spostare attrezzature militari e truppe nell'area per ferrovia o

su strada". Si tratta di una situazione che, aggiunta agli insuccessi militari, complica la situazione sul terreno per Mosca, conclude la nota.

Ucraina, Patrushev a Teheran per colloqui su sicurezza russo-iraniana

Il segretario del Consiglio di sicurezza russo, Nikolai Patrushev, è a Teheran per colloqui con funzionari iraniani su questioni legate alla sicurezza. Lo riporta l'agenzia di stampa Tass spiegando che ''a Teheran Patrushev terrà consultazioni sulla sicurezza russo-iraniana con la partecipazione di esperti del Consiglio di sicurezza e rappresentanti dei ministeri e delle agenzie di entrambi i Paesi''. La visita arriva mentre l'Iran è sotto accusa per la fornitura di droni kamikaze alle forze armate russe, usati nella guerra in Ucraina. Nel fine settimana l'Iran ha ammesso per la prima volta di aver inviato ''un piccolo numero'' di droni a Mosca, ma di averlo fatto prima che iniziasse la guerra.

Altri 3 corpi di civili in zone liberate di Kherson

Le autorità ucraine scoperto altri tre corpi di civili uccisi dalle forze russe nei territori liberati della regione di Kherson, nell'Ucraina meridionale: lo ha riferito l'Ufficio del Procuratore Generale, come riporta Ukrinform. Secondo alcune testimonianze, le vittime erano tutti residenti locali. Due di loro sono morti a causa dei bombardamenti russi, mentre sul corpo della terza vittima sono stati trovati segni di violenze.

Putin decora un "sacerdote soldato" ucciso

Il presidente russo, Vladimir Putin, ha decorato postumo un sacerdote ortodosso morto in Ucraina la scorsa settimana dopo aver raccomandato alle donne di avere più

figli per alleviare il dolore dell'invio di soldati al fronte. Il Cremlino ha riferito che Mikhail Vasilyev ha ricevuto la medaglia di Eroe della Federazione Russa per il suo "coraggio ed eroismo nell'adempimento del suo dovere civico". Vasilyev è morto domenica mattina "nell'area dell'operazione militare speciale in Ucraina, mentre svolgeva il lavoro pastorale", ha affermato la Chiesa ortodossa in una nota. Il

religioso, nato nel 1971, aveva servito come cappellano militare in altre operazioni dell'esercito russo in Kosovo, Bosnia e Siria.

Kiev, ieri colpiti 2 depositi di munizioni russi nel sud

L'esercito ucraino ha colpito ieri due depositi di munizioni russi nel sud del Paese: lo ha reso noto questa mattina il Comando operativo meridionale di Kiev, aggiungendo che sono stati uccisi anche 55 soldati russi e sono stati distrutti quattro carri armati, un sistema missilistico antiaereo Tor-М2, un obice semovente Akatsiya, due mortai e nove veicoli blindati. Lo riporta il Kyiv Independent.

Guerra in Ucraina, come potrebbe cambiare la strategia russa con l'arrivo del freddo

