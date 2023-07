Guerra giorno 435: Raid russi su città ucraine e la minaccia di risposta al Cremlino

Guerra giorno435. Raid russi sulle città ucraine. Mosca: risponderemo all'attacco al Cremlino quando necessario La cronaca minuto per minuto, giorno 435

Aeronautica di Kiev: nella notte distrutti 18 droni russi su 24

La Russia ha lanciato nella notte 24 droni kamikaze sull'Ucraina, di cui 18 sono stati distrutti: lo ha reso noto su Telegram l'Aeronautica delle Forze Armate di Kiev, come riporta Rbc-Ucraina. Gli attacchi, ha precisato l'Aeronautica, sono stati effettuati dalle direzioni settentrionale e meridionale e sono stati lanciati dalla regione di Bryansk e dalla costa orientale del Mar d'Azov.

Kiev: a Odessa abbattuti 12 droni su 15, nessuna vittima

Le forze russe hanno lanciato durante la notte 15 droni su Odessa, 12 dei quali sono stati distrutti: lo ha reso noto sui Facebook il Comando Operativo Sud di Kiev aggiungendo che tre velivoli hanno colpito i dormitori di una scuola senza provocare feriti o vittime. Lo riporta Rbc-Ucraina. "A Odessa di notte, il nemico ha inviato un attacco di 15 Shahed-131/136", si legge nel rapporto: 12 droni nemici sono stati abbattuti dalle forze di difesa aerea e dai gruppi mobili di fuoco, mentre "tre droni hanno colpito i dormitori di una delle istituzioni scolastiche di Odessa. Un incendio è stato rapidamente spento. Nessun è rimasto ferito". Il Comando ha pubblicato le immagini di alcuni resti dei droni con le scritte "Per Mosca" e "Per il Cremlino".

Raid russi notturni su diverse città ucraine

Diversi attacchi sono stati compiuti nella notte contro le città dell'Ucraina. Nel mirino dei russi sono finite, oltre alla capitale Kiev, anche Chernihiv, Sumy, Poltava, Kirovohrad, Kharkiv, Mykolaiv, Odessa, Dnipropetrovsk

Russia: risponderemo all'attacco al Cremlino quando necessario

"La Russia risponderà all'atto terroristico dell'Ucraina sotto forma di un tentativo di attacco con un drone al Cremlino quando lo riterrà necessario". Lo ha dichiarato l'ambasciatore russo negli Stati Uniti Anatoly Antonov, le cui parole sono state riportate dall'agenzia Tass.

"Cosa farebbero gli americani se un drone colpisse la Casa Bianca, il Campidoglio o il Pentagono? La risposta è ovvia per chiunque: la punizione sarebbe dura e inevitabile. La Russia risponderà a questo atto di terrorismo sconsiderato e arrogante", ha aggiunto Antonov, sottolineando che Mosca "risponderà quando lo riterrà necessario, in base alle valutazioni della minaccia che Kiev ha creato per la leadership del nostro Paese". Le osservazioni dei funzionari di Washington "sono sorprendentemente ciniche e assurde", ha aggiunto.

Usa: "Aumenta la minaccia di attacchi missilistici a Kiev"

Gli Stati Uniti hanno messo in guardia i cittadini americani in Ucraina contro un aumento della minaccia di attacchi missilistici russi a Kiev: lo riporta sul suo sito l'Ambasciata statunitense a Kiev. "Alla luce della recente recrudescenza degli attacchi in Ucraina e della retorica incendiaria di Mosca, il Dipartimento di Stato avverte i cittadini statunitensi dell'aumento della minaccia di attacchi missilistici, anche a Kiev e nell'Oblast di Kiev", si legge nel messaggio.

Kiev, 23.760 i cittadini ucraini considerati dispersi

Al primo maggio 23.760 cittadini ucraini risultavano ancora dispersi in seguito all'invasione del Paese da parte della Russia: lo ha reso noto il viceministro dell'interno, leonid timchenko, come riferisce rbc-ucraina. 04:07



Kiev, cessati allarmi aerei nel sud del Paese

Gli allarmi sono cessati nel sud dell'Ucraina, ma "rimane l'ansia nella parte centro-settentrionale" del Paese: lo affermano su Telegram le forze di difesa di Kiev.

Isw, Mosca potrebbe aver orchestrato l'attacco al Cremlino

La Russia potrebbe aver orchestrato l'attacco di ieri con droni contro il Cremlino nel tentativo di trasmettere l'importanza della guerra alla popolazione russa, nonché di creare le condizioni per una più ampia mobilitazione sociale: lo scrive il think-tank americano Institute for the study of war (Isw). Secondo il centro studi statunitense diversi segnali indicano che l'attacco potrebbe essere stato condotto da forze interne.

Le autorità russe, spiega, hanno recentemente adottato misure per rafforzare le proprie capacità di difesa aerea interna, anche nella stessa Mosca, ed è quindi "altamente improbabile" che due droni possano penetrare diversi strati di difesa aerea ed esplodere o essere abbattuti proprio "sopra il cuore del Cremlino", sotto le lenti delle telecamere, afferma Isw. Le immagini di geolocalizzazione del gennaio scorso mostrano le autorità russe che dispiegano sistemi missilistici antiaerei Pantsir vicino a Mosca per creare perimetri di difesa aerea intorno alla città, ricordano gli esperti commentando che se l'attacco fosse stato lanciato da Kiev rappresenterebbe "un notevole imbarazzo per la Russia".

Una raffineria di petrolio a Novorossijsk colpita da un drone

Una raffineria di petrolio nel sud della Russia è in fiamme dopo essere stata colpita da un attacco di droni, lo scrive l'agenzia di stampa russa Tass citando i servizi di emergenza locali. L'attacco è avvenuto nella raffineria Ilsky, vicino al porto di Novorossiysk sul Mar Nero nella regione di Krasnodar. Sarebbe in fiamme un serbatoio di carburante. L'Ucraina raramente rivendica la responsabilità di quelli che secondo Mosca sono attacchi di droni contro infrastrutture e obiettivi militari, in particolare nelle regioni vicine alla Russia. Lo scorso giugno la raffineria di petrolio di Novoshakhtinsk, nella regione russa di Rostov, al confine con l'Ucraina, ha sospeso le operazioni dopo che due veicoli aerei senza pilota hanno attaccato le sue strutture.

Esplosioni sono state udite a Kiev e a Odessa



Le forze russe hanno lanciato un attacco aereo su Kiev: lo ha reso noto l'amministrazione militare della capitale ucraina sottolineando che la contraerea è stata subito attivata. "La difesa aerea funziona! Restate calmi! Rimanete nei rifugi fino alla fine del raid aereo!": Scrive l'amministrazione su Telegram. Esplosioni sono state udite anche a Odessa, nell'ucraina sud-occidentale. Lo riporta su telegram la tv pubblica ucraina Suspilne.

Zaporizhzhia, dichiarato l'allarme aereo

Un'esplosione è stata udita a Zaporizhzhia, lo riporta su Telegram la tv pubblica ucraina Suspilne aggiungendo che nella regione è stato dichiarato l'allarme aereo.



Zelensky in Olanda, visiterà la Corte penale all'Aja



Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato in Olanda per una visita a sorpresa di ritorno dalla Finlandia in cui visiterà anche la Corte penale internazionale (Cpi) all'Aja: lo ha reso noto l'agenzia di stampa olandese Anp. Zelensky è arrivato nella notte su un aereo del governo dei Paesi Bassi dopo aver partecipato al vertice dei Paesi nordici a Helsinki. La Cpi dell'Aja a marzo ha emesso un mandato d'arresto per Vladimir Putin. Il presidente ucraino pronuncerà un discorso intitolato "Niente pace senza giustizia per l'Ucraina", ha riferito la radio pubblica Nos. Tra gli altri appuntamenti in agenda un incontro con il premier Mark Rutte e alcuni deputati olandesi. I media tedeschi hanno riferito che il presidente dell'Ucraina potrebbe arrivare in Germania il 13 maggio su invito del suo omologo tedesco Frank-Walter Steinmeier, ma dopo la fuga di notizie, la sua visita è in forse.