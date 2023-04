Guerra Giorno 430. Kiev colpisce di nuovo Sebastopoli. Prigozhin: Wagner sta finendo i soldati

Kiev colpisce di nuovo Sebastopoli. Prigozhin: Wagner sta finendo i soldati. La cronaca del giorno 430. Borrell (Ue): Putin non vuole la fine della guerra. Ieri pioggia di missili sull'Ucraina, strage di civili con almeno 23 morti accertati, di cui 4 bambini

Droni su Crimea, governatore: “Tank di carburante in fiamme”

Un tank di carburante sarebbe in fiamme nella città di Sebastopoli in Crimea a seguito ieri notte di un probabile attacco di un drone. Lo afferma il governatore della provincia annessa alla Russia, Mikhail Razvozhayev, scrive Kyiv Independent. “L'incendio non rappresenta un rischio per le strutture civili della città sul Mar Nero poiché ha interessato solo i locali del porto”, ha precisato poi il portavoce di Razvozhayev. Il governatore di Sebastopoli ha poi detto che nessuno è rimasto ferito nell'incidente e non è prevista nemmeno l'evacuazione dei residenti dei quartieri adiacenti. Ben 18 squadre antincendio stanno attualmente lavorando per spegnere l'incendio.

Ucraina, allarme aereo in diverse regioni

L'allarme aereo è suonato in diverse regioni ucraine nel coso della notte: lo hanno reso noto le autorità di Kiev, senza fornire ulteriori dettagli. L'allarme ha riguardato gli oblast di Dnipropetrovsk, Sumy e Poltava, oltre alla zona sotto controllo ucraino della regione di Zaporizhzhia.

Governatore Crimea: tank carburante in fiamme dopo attacco drone

Un tank di carburante è in fiamme nella città di Sebastopoli in Crimea a seguito di un probabile attacco di un drone. E' quanto denuncia su Telegram il governatore della provincia annessa alla Russia, Mikhail Razvozhayev. "Secondo le prime informazioni l'incendio è stato causato da un drone", si legge nel messaggio secondo quanto riporta la Tass. Non ci sono notizie di vittime, e si parla di una zona di circa mille metri quadri in fiamme. L'Ucraina ha più volte affermato l'intenzione di riprendere il controllo della Crimea che la Russia si è annessa illegalmente nel 2014.

Zelensky dopo gli attacchi russi: “Abbiamo bisogno di difesa aerea e caccia”

"Difesa aerea, una moderna aeronautica, senza la quale un'effettiva difesa aerea è impossibile, artiglieria, mezzi corazzati. Tutto questo è necessario per garantire la sicurezza alle nostre città, villaggi, sia all'interno che sul fronte". E' quanto ha detto Volodymyr Zelensky dopo i pesanti attacchi russi che hanno provocato almeno 23 vittime, tra le quali 4 bambini, a Uman e quello nella regione di Dnipropetrovsk, in cui sono rimaste uccise una mamma e la sua bambina di 3 anni.

Pavel, Kiev e Praga produrranno armi insieme

L'Ucraina e la Repubblica Ceca produrranno insieme munizioni, armi, riparazione di carri armati, nonché lavoreranno alla potenziale produzione di velivoli da addestramento. Lo ha detto il presidente della Repubblica Ceca Peter Pavel in conferenza stampa congiunta a Kiev con i presidenti di Ucraina e Slovacchia, Volodymyr Zelensky e Zuzana Chaputova. "Abbiamo preparato 6 progetti chiave di produzione congiunta con società ucraine e ceche - ha annunciato il presidente ceco - Per quanto riguarda i progetti specifici, riguardano la produzione di munizioni, armi leggere, la riparazione di carri armati, come il T-62, nonché la potenziale produzione di velivoli da addestramento. Per noi, il trasferimento di tecnologie e produzione è una priorità perché vogliamo venga realizzata sul territorio dell'Ucraina".

Ucraina: Borrell, America Latina lavori per pace giusta

L'America Latina "ha votato in massa alle Nazioni Unite contro l'invasione dell'Ucraina, condannandola. Ora deve fare uno sforzo per promuovere la pace, comprendendo che deve essere una pace giusta, non la pace dei vinti, che rispetta i principi delle Nazioni Unite". Lo ha detto l'Alto Rappresentante dell'Unione Europea (UE) per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, Josep Borrell, incontrando il Presidente della Colombia, Gustavo Petro. Al centro dei colloqui anche il processo di pace con le Farc e la cooperazione tra Europa e America Latina. Borrell è intervenuto a Cartagena de Indias, al forum "America Latina, Caraibi ed Europa: ricalibrare la nostra associazione strategica", organizzato dal Servizio europeo per l'azione esterna (EEAS) e dalla Fondazione UE-ALC

Ucraina: decreto Putin, status veterani per Operazione speciale

Il Presidente russo Vladimir Putin ha firmato un disegno di legge che chiarisce le categorie di cittadini per i quali è stabilito lo status di veterano e veterano disabile di operazioni militari, secondo quanto riportato dal portale ufficiale di informazioni legali: il disegno di legge estende lo status di veterano e veterano disabile alle persone che hanno preso parte alle ostilità su ordine delle autorità delle Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk nei ranghi delle Forze armate della RPD, delle milizie della RPD e delle unità e organismi militari della RPD e della RPD dall'11 maggio 2014.

Prigozhin dice che il Gruppo Wagner potrebbe presto cessare di esistere, perché sta esaurendo i soldati

Yevgeny Prigozhin, proprietario dell'esercito privato Wagner, ha dichiarato che i propri soldati sono in via di esaurimento e che potrebbe presto cessare di esistere. "Da oggi ci stiamo avvicinando al punto in cui la compagnia militare privata Wagner sta per finire. E in breve tempo, la Wagner cesserà di esistere". Ha anche alluso, non per la prima volta, alla mancanza di munizioni. Recentemente, Prigozhin ha invitato le autorità russe a dichiarare conclusa la cosiddetta "operazione militare speciale" e a concentrarsi sul consolidamento della propria posizione nei territori occupati dell'Ucraina. Prigozhin ha concluso dicendo che lo scenario migliore per la Russia sarebbe una grande battaglia con l'Ucraina.

Le forze ucraine colpiscono di nuovo Sebastopoli

Un drone di Kiev avrebbe colpito nella notte un serbatoio di carburante. "Un serbatoio di carburante vicino a Manganari Brothers Street, nel quartiere di Cossack Bay, è in fiamme. Secondo le informazioni preliminari, l'incendio è stato causato da un colpo di UAV", ha scritto il governatore di Sebastopoli Mikhail Razvozzhayevnel suo canale Telegram. /Rai news)

In aggiornamento