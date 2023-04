Harry sarà presente all’incoronazione di suo padre Carlo III ma senza Meghan e i figli.

Sicuramente staranno stappando lo champagne a Bukingam Palace. Infatti sul più bello la coppia reale più temibile quella dei Sussex ha sciolto la riserva. Il principe Harry per sua volontà, verrà all’incoronazione di papà Carlo il 6 maggio a Londra, all’abbazia di Westminster. Meghan invece resterà a casa in California con i bambini Archie e Lillibet. La scusa ufficiale è stata quella del compleanno del piccolo Archie che proprio il 6 maggio compie 4 anni. Ma nessuno pare credere a questa storia. inoltre sarebbe stato imbarazzante un incontro tra la duchessa ribelle e la famiglia reale dopo le interviste e il libro di Harry, The Spare, in cui le accuse ai parenti acquisiti si sprecano.

La conferma tanto attesa arriva all’ultimo minuto, quando il RSVP era scaduto da qualche giorno e le due fazioni (i Sussex contro tutti) attendevano vicendevolmente delle scuse. Quando Harry ha finalmente compreso che non sarebbe giunto nessun «mea culpa» dall’augusta famiglia, ha deciso di compiere lui il grande gesto, se non quello di confermare il suo arrivo. Anche perché gli era parso chiaro che restare in California sarebbe significato, chiudersi anche l’ultimo spiraglio di pace e possibilità di ritorno a corte. Quel che ti succede nella vita è in particolarmodo se non hai un lavoro che non sia quello di nato con la camicia reale .

La non presenza di Meghan potrebbe facilitare il cerimoniale e anche ammorbidire gli animi. Per ora la sua presenza è data solo in Chiesa per l’investitura di re Carlo mentre non è prevista al Castello di Windsor. Sarà comunque un’occasione per guardarsi finalmente in faccia al fratello William che è quello più ferito e innervosito per le rivelazioni di Harry e Meghan. Harry nella sua autobiografia ha raccontato una storia diversa da quella che conoscevamo e per cui ci eravamo commossi. William non sarebbe stato affatto protettivo, anzi: avrebbe avuto un comportamento gerarchico e infastidito nei confronti di Harry, rimarcando i loro rispettivi ruoli, quello del predestinato e della «ruota di scorta» (da cui il titolo del libro, The Spare).

Ma il gossip, le rivelazioni e i retroscena dettati da «voci» del palazzo continuano a circolare, con sempre maggiore intensità mano a mano che ci si avvicina al grande giorno. All’interno del volume Our King: Charles III — The Man And The Monarch Revealed, il celebre giornalista Robert Jobson narra che anche la regina Elisabetta II aveva una pessima opinione dei Sussex. L’ex sovrana, racconta Jobson, considerava «folle» il comportamento di Harry e Meghan. E riteneva che il nipote fosse «talmente divorato» dall'amore per la moglie da aver «perso la lucidità di giudizio». Ma non tanto da non voler essere presente nel momento fondante del regno di Carlo III.

Davì Massimo