Ho scelto la felicità. Sulla Via di Damasco Rai 2

ROMA – Continua il viaggio domenicale della trasmissione targata Rai 2 sulla Via di Damasco condotta dalla sempre più brava e amata Eva Crocesatta. Cosa vedremo in questa puntata? Di cosa si parlerà? Di felicità. Si può essere felici? Cos’è la felicità? In cosa consiste? Come raggiungerla? Soprattutto, la felicità ha un nome?

Una puntata dedicata, allora, alla scelta della felicità con voci e storie di coloro che incontrano Dio come risposta alle domande della vita. Tra gli ospiti, una coppia di coniugi molto amati, Alessandro Greco e Beatrice Bocci, sposati da 22 anni, autori del libro “Ho scelto Gesù, un’infinita storia d’amore", pagine cariche di bellezza e spiritualità, in cui è custodito il segreto della loro felicità, tra gratuità e una intensa esperienza di fede che li ha portati anche a scelte controcorrente. Protagonisti della trasmissione altre due coppie ospiti di Eva Crosetta: il cammino di felicità di Wolfram e Daniela, una “famiglia missionaria che mette i piedi dove vuole Dio”, e di Dario Reda, giovane docente universitario musulmano di origine libanese che si converte al cristianesimo per tornare a sorridere. Ascoltando queste tre storie il risultato qual è? Quello di scoprire che la felicità per queste coppie ha un nome: Gesù. Allora, il consiglio qual è? Di sintonizzarsi su Rai 2 domenica 26 Gennaio alle 9 se seguire Sulla Via di Damasco per la Regia di Paola Vannelli.

Don Francesco Cristofaro