I Carabinieri Forestale incontrano gli studenti

ROTONDA 10 marzo 2025 - Sono stati una serie di incontri ricchi di spunti di riflessioni e di informazioni.

Sono quelli organizzati nei giorni scorsi dal Reparto Carabinieri Parco Nazionale del Pollino attraverso i suoi numerosi Nuclei presenti in collaborazione con il Nucleo Cites Basilicata sul territorio dell’area protetta calabro lucana.

In particolare i militari hanno fatto visita a 12 istituti scolastici di vario grado incontrando 750 studenti.

Il tema affrontato principalmente è stato la tutela della biodiversità dal locale al globale, partendo dalla descrizione delle peculiarità ambientali del parco del Pollino fino a descrivere le azioni di tutela operate dai Carabinieri Forestale che operano tra Calabria e Basilicata.

Inoltre è stata l’occasione per descrivere le finalità di tutela previste dalla convenzione CITES adottata a livello globale.

La giornata si è conclusa con la presentazione e la consegna dei calendari alle scuole partecipanti.

I comuni interessati a questa attività di educazione ambientale sono stati Cerchiara, Grisolia, Laino Castello, Morano Calabro, Mormanno, Papasidero, Sant' Agata d’Esaro, Chiaromonte, Rotonda, San Paolo Albanese, Francavilla in Sinni, San Donato di Ninea, San Severino Lucano, Terranova di Pollino e Viggianello.