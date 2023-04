I Crusaders Cagliari ospitano i forti Bengals Brescia

CAGLIARI, 28 APRILE 2023 - Contesa ammaliante, capace probabilmente di attrarre anche i curiosi degli altri gironi coinvolti nel CIF 9. Da una parte una franchigia regale che costruisce il suo intaccato impianto egemonico con assoluta diligenza e senza sbavature. Dall’altra un collettivo birichino che può fare il bello o il cattivo tempo; ma col passare del tempo acquisisce sempre più rudimenti per scacciare le ingenuità. Le tigri bresciane vorranno imprimere la loro superiorità sul suolo campidanese ma nulla è scontato; rimane sospeso nell’aere quel fattore sorpresa da tanti acclamato per rendere ancor più appetitoso il pomeriggio a Monte Claro.

Grazie alla diretta streaming trasmessa dal canale Directa Sport Live TV, la sfida potrà essere seguita in ogni dove. Uno sforzo in più prodotto dalla società di casa che ha sempre in mente i tanti supporters sparsi nel pianeta.

“Ci stiamo preparando molto intensamente e con lo spirito giusto - interviene il presidente cagliaritano Emanuele Garzia – ad una sfida molto sentita che ci contrappone ad una gran bella formazione, tra le maggiori candidate alla vittoria finale. Da parte nostra stiamo motivando gli atleti ad essere soprattutto caparbi e determinati e ovviamente ci auguriamo che durante il match predominino testa e cuore. I presupposti per assistere ad una gradevole partita ci sono, per il resto parlerà il campo”.

I crociati sono attesi al varco anche dagli esperti professionisti che affollano le Cliniche Odontoiatriche Dental Più di Sassari, Nuoro e Sanluri. Nessuno si sorprenderebbe se venissero montati degli schermi giganti per godersi il match dal vivo: lo sponsor sostiene i propri eroi specie in appuntamenti così delicati.

CAMPIONATO ITALIANO FOOTBALL A 9 2023 FIDAF

GIRONE C

WEEK 9

CAGLIARI – C.S Monte Claro - Via Cadello N°9 - 30/04/2023 - Ore 12:00

CRUSADERS CAGLIARI

BENGALS BRESCIA

L’ IMPORTANTE È SEGUIRE IL COPIONE

Nessuno vorrebbe più rivedere i crociati perdere in maniera netta e senza alcun costrutto come accadde il giorno in cui furono ospitati i Rams Milano. Ben accetta sarebbe invece una fotocopia della palpitante vittoria di Varese dove i cagliaritani, reduci dalla brutale disfatta, hanno fatto intendere che quello con gli arieti fu uno spiacevole incidente. E giustappunto, l’head coach Tim Tobin sta curando con attenzione tutti gli aspetti che possano evitare nuovamente capitolazioni di quel tipo.

“Quello contro i Bengals sarà un ottimo test – dice il floridian – perché avremo davanti una squadra che ha fatto la storia del football in Italia e attualmente domina il girone con ottime giocate. Voglio proprio vedere se di settimana in settimana il nostro miglioramento continua. Da parte mia sono soddisfatto degli ultimi allenamenti durante i quali abbiamo registrato presenze fino al 90%. Questo dimostra quanto i ragazzi abbiano carattere e non si accontentino di essere giocatori nella media. Vorremmo che ciascuno, nella propria posizione in campo, facesse un ulteriore salto di qualità. Tutto il resto verrà da sé”.

All’esordio della squadra di Flag Football a Roma c’era anche lui: “Esperienza bellissima – conclude Tim Tobin – dove Sergio Andrea Meloni ha fatto un ottimo lavoro; mi ha colpito soprattutto la sua calma nel gestire alcune chiamate. Per me è stata una piacevolissima sensazione vedere i bambini giocare. Il presidente Garzia ci teneva tanto a costituire una squadra di flag e ci è riuscito. Infine rivolgo un ringraziamento a Max Mandas che oltre ad essere un buon qb e ricevitore, ha insegnato il flag nelle scuole palesandosi anche come buon allenatore”.

WILLIAM BADAS: “RECEPIRE I CONSIGLI FA CRESCERE”

Ama applicarsi a trecentosessanta gradi. Sia all’università, dove studia medicina, sia nell’habitat crusadersiano non si lascia sfuggire nulla, consapevole che l’arricchimento interiore sta dietro anche al più insignificante dettaglio.

William Badas ha appena vent’anni ma le idee molto chiare che scruta attraverso la sua muscolatura, modellata per venire incontro anche alle esigenze di una disciplina entrata nel suo cuore: “Ho conosciuto il football un po’ per caso – dice - grazie agli highlights della NFL che mi apparivano nei vari social. Ne apprezzo in particolare le dinamiche delle azioni, lo vedo come una partita a scacchi con una marcata componente fisica, basta schierare male i pezzi o fare un passo falso che tutta la difesa crolla”.

E i Cru come sono entrati a far parte della tua vita?

Quando Siro Lauchlan Meloni, uno dei miei più cari amici, ha iniziato a giocare nei Crusaders. Prima di essere un giocatore sono stato un tifoso!

Raccontaci i primi impatti con la disciplina

Ho iniziato allenandomi come quarterback. Poco prima che il campionato iniziasse, i coach mi hanno proposto di passare alla difesa, dove ho trovato posto come corner back. Non è semplice seguire i ricevitori, spesso sono giocatori veloci e bisogna plasmare la difesa in base all’azione e alle loro caratteristiche fisiche, nessuna azione è mai uguale alla precedente. Sto lavorando per cercare di migliorare la lettura di gioco, per poter un giorno intercettare qualche pallone e chissà magari segnare un touchdown.

Non ti stai annoiando con gli allenatori..

Ho avuto la fortuna di essere seguito un po’ da tutti i coach. Con il passaggio da attacco a difesa ho avuto modo di apprendere tantissimo in un tempo ridotto, questo grazie alla professionalità ed esperienza dello staff, che si mette a disposizione mattina e sera per chi dovesse avere bisogno!

Cosa ricordi della sconfitta con i Rams?

La prestazione in casa ci ha insegnato tanto, facendo emergere alcuni errori su cui abbiamo lavorato assiduamente con i coach di reparto; credo che in trasferta l’atmosfera di gara si faccia sentire maggiormente e forse questo aiuta a scendere in campo con una consapevolezza diversa.

Sarà ancora peggio con i prossimi avversari

I Bengals sono senza dubbio un bel gruppo, le statistiche parlano chiaro; hanno giocatori fisici, tecnici ed esperienza, sarà una partita da cui avrò tanto da imparare.

Vi farete forza tra compagni di squadra?

La cosa che più apprezzo della squadra è l’affiatamento del gruppo. Siamo ragazzi di tutte le età, i veterani sono come dei papà che ci instradano allo sport con la loro esperienza, e i compagni con qualche anno in più sono come dei fratelli maggiori. Bastonano quando serve e sono pronti ad elogiarti quando fai qualcosa di bello. Con un gruppo così è difficile non voler dare il meglio di sé ad ogni hut!

Come riempi il tempo libero?

Quando non sono al campo, in sala pesi o nelle aule universitarie mi piace giocare con gli amici ad altri sport oppure andare al cinema a vedere un bel film in compagnia.

I CRUSADERS 2023

DIFESA

Giuseppe Carta (numero maglia 1, defensive back), Giacomo Usai (34, defensive back), Vincenzo Casertano (20, defensive back), Nathan Gaetan Herve Gardinier (32, defensive back), Stefano Murgia (8, linebacker), Alessio Borsetti (66, linebacker), Gian Marco Aresu (40, linebacker), Gabriele Paulis (47, linebacker), Federico Spiga (54, linebacker), Andrea Antonino (33, linebacker), William Badas (11, defensive back), Elia Rivoldini (25,defensive back), Fabio Matta (28, defensive back), Michele Meloni (19, safety), Giuseppe D’angelo (45, linebacker), Nicola Atzori (55, linebacker), Luca Pacinotti (70, defensive lineman), Francesco Giuliano (90, defensive lineman), Ivano Pili (77, defensive lineman), Luca Pasella (95, defensive lineman), Francesco Caruso (98, defensive lineman), Federico Dessì (99, defensive lineman), Davide Anedda (78, cornerback),

ATTACCO

Lorenzo Spadaccino (3, wide receiver), Mattia Billardello (14, running back), Massimiliano Mandas (6, quarterback), Luigi Daga (7, quarterback), Riccardo Pili (22, running back), Davide Cappai (26, running back), Francesco Loche (23, running back), Nicola Garau (24, running back), Donato Murgo (94, runningback), Michele Pili (60, offensive lineman), Fabrizio Leoni (68, offensive lineman), Edoardo Stara (69 offensive lineman), Paolo Sitzia (75, offensive lineman) Mauro Gandini (79, offensive lineman), Matia Pisu (80, tight end), Siro Lauchlan Thomas Meloni (84, wide receiver), Roberto Agnesa (21, wide receiver), Luca Bianchi (47, wide receiver), Edoardo Esposito (81,wide receiver), Mike Scano (83, wide receiver), Bonifacio Ruggiu, (20, wide receiver).

STAFF

Presidente: Emanuele Garzia

Team Manager: Giuseppe Marongiu

Head Coach: Tim Tobin

Offensive Coordinator: Aldo Palmas

Defensive Coordinator: Nicola Polese

Assistant Coach: Antonio Nicolli

Assistant Coach: Efisio Melis

Assistant Coach: Walter Serra

Assistant Coach: Sergio Andrea Meloni

Assistant Coach: Mauro Sesselego

CALENDARIO CIF9 FIDAF 2023 GIRONE C

25 febbraio 2023 Rams Milano – Gorillas Varese 25 - 10 25 febbraio 2023 Bengals Brescia – Hammers Monza Brianza 61 - 00 12 marzo 2023 Hammers Monza Brianza – Crusaders - Cagliari 06 - 24 11 marzo 2023 Bengals Brescia – Rams Milano 56 - 21 25 marzo 2023 Gorillas Varese – Bengals Brescia 07 - 54 26 marzo 2023 Crusaders Cagliari – Rams Milano 00 - 48 16 aprile 2023 Gorillas Varese – Crusaders Cagliari 14 - 36 15 aprile 2023 Rams Milano – Hammers Monza Brianza 30 - 27 30 aprile 2023 Crusaders Cagliari – Bengals Brescia h. 12:00 29 aprile 2023 Hammers Monza Brianza – Gorillas Varese h. 21:00 13 maggio 2023 Gorillas Varese – Rams MIlano h. 20:30 14 maggio 2023 Crusaders Cagliari – Hammers Monza Brianza h. 12:30 21 maggio 2023 Rams Milano – Crusaders Cagliari h. 14:00 20 maggio 2023 Bengals Brescia – GorillasVarese h. 20:30 27 maggio 2023 Hammers Monza Brianza – Bengals h. 21:00





Nella foto: a dx il presidente Garzia con l'ex Cru Paul Frick