I desideri si vestono di rock in “Nella testa un sogno”, il nuovo singolo dei 3nema

La musica, l’amore: due lati della stessa medaglia, due volti di un unico cuore che batte a tempo di riff e rullanti sotto le tinte mediterranee di un rock travolgente dal sapore tutto italiano. Questo lo scenario in cui si inserisce “Nella testa un sogno”, il nuovo singolo del trio pop-rock gardesano 3nema, che dopo aver incantato il pubblico sui ritmi ipnotici di “Psychedelic” ed averne smosso gambe e coscienze sulle raffinate sfumature funky di “Money”, torna per svelare la sua essenza più romantica e sognante con un pezzo capace di emozionare sin dal primo ascolto.

Una canzone autobiografica e sincera, nata da quell’invisibile ma profonda connessione tra mente ed anima, che attraverso la penna, la voce e gli strumenti della band lombarda, si esprime senza filtri, dando vita ad un abbraccio di ritmo e liriche in cui ognuno di noi può avvolgersi per ritrovarsi.

Speranza, sentimenti, desideri e passioni si intrecciano imbastendo un tappetto di note che coniuga il fortissimo richiamo alle tradizioni rock nazionali alla poetica universalità del testo, che, come una preghiera laica cantata davanti ad un falò sotto il chiarore delle stelle, ci ricorda quanto le cose apparentemente più semplici e scontate, come amare e sognare, siano in realtà il carburante principale delle nostre esistenze.

«Questo brano – dichiarano i 3nema – nasce dalla nostra convinzione che nella vita, quando si ha un sogno e lo si insegue, diventa davvero importante avere accanto una persona capace di spronarci, di motivarci a dare sempre il massimo, anche nei momenti più bui. È un pezzo che si è praticamente scritto da solo; il nostro unico compito è stato quello di ascoltare le emozioni che provavamo e farle fluire in musica e testo. “Nella testa un sogno” rappresenta anche il cammino che stiamo facendo, la nostra ricercatezza, il voler sperimentare nuove sonorità come fossimo viandanti sempre in viaggio, perché non esiste sentiero quando lo si crea camminando».

Viandanti di musica, di sogni e di storie, che danno voce all’amore in modo autentico e spontaneo - «penso a quando un tuo sorriso…e in tilt il cervello» -, senza cercare di definirlo, né di ingabbiarlo in cliché o frasi scritte a tavolino - «canzoni d’amore non so come farle, non so mai cosa dire» -, che con questo nuovo singolo regalano un’ulteriore prova di versatilità, maturità autorale e riconoscibilità stilistica, unendo rock e sentimenti lungo il tragitto di una “3nema’s way” che, proprio come la vita, ha come unico limite il timore del suo superamento.