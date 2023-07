I ‘Dirotta su Cuba’ di Simona Bencini domani sera in concerto a Praia a Mare (CS). Ingresso Libero

Dopo il rinvio dello scorso 21 maggio per le avverse condizioni metereologiche, è confermato per domani sera, sabato 3 giugno, il concerto dei Dirotta su Cuba in Piazza della Resistenza di Praia a Mare. L’atteso live della band di Simona Bencini era stato programmato nella splendida località turistica calabrese in occasione dei Festeggiamenti della Madonna della Grotta che, quindi, proseguiranno con un’altra serata festosa all’insegna della buona musica. Il concerto, voluto dal sindaco Antonino De Lorenzo e predisposto dall’Amministrazione Comunale, inizierà alle 21:30 e sarà ad ingresso libero.

Simona Bencini, fondatrice e voce dei Dirotta su Cuba, ritorna anche questa estate dal vivo con la storica band simbolo del funky italiano. Nel nuovo spettacolo che sarà presentato a Praia a Mare, i Dirotta su Cuba riproporranno i più grandi successi di oltre vent’anni di carriera come Gelosia, Liberi di-liberi da, Dove sei, Notti d’estate, È andata così, ecc. E non mancheranno le sorprese per festeggiare questo speciale ritorno.

Con Simona Bencini, sul palco ci sarà tutta la sua nuova e nutrita formazione di musicisti: Emiliano Pari, tastiere, Stefano Profazi, chitarra, Patrizio Sacco, basso, Vincenzo Protano, batteria, Donato Sensini, sax e flauto, Luca Iaboni, tromba. Nella carriera della Bencini sono numerose le collaborazioni con altri grandi artisti, come Max Mbassado, Gegè Telesforo, Mario Biondi, Fabrizio Bosso, Neri per Caso e molti altri.

La storia della band può diversi in due fasi. Dopo l’atteso ritorno sulle scene, il 18 gennaio 2019 esce Good Things, il loro primo brano in inglese: un pezzo pop-funk con incursioni gospel ispirato da un viaggio a Londra compiuto dal gruppo alla ricerca delle proprie radici musicali e del proprio sound. Il 6 settembre 2019 arriva Nothing Is Impossible, il brano che di fatto continua la nuova produzione in lingua inglese della band fiorentina. Questo pezzo apre una nuova possibile strada ai Dirotta Su Cuba, che continuano a fondere le sonorità funky che da sempre li contraddistinguono, gli arrangiamenti complessi ed estremamente ricchi tipici dei loro live, alle nuove tendenze black delle produzioni d’oltreoceano, a cui sono molto sensibili.

Il 28 febbraio 2020 esce Thinking of You (Dove Sei) brano che celebra il venticinquesimo anniversario di “Dove Sei” , loro storico brano arricchito di nuove contaminazioni grazie alla collaborazione con il rapper americano Sonny King. Ben 8 gli album incisi, con oltre 30 super hit.

“Ci è dispiaciuto dover rinviare il concerto, ma l’allerta gialla consigliava prudenza”, afferma il Sindaco Antonino De Lorenzo. “Comincia così la nostra lunga estate che proseguirà fino a tutto settembre con eventi di ogni tipo, per offrire a cittadini e turisti, oltre alle rinomate bellezze paesaggistiche e alla risaputa ospitalità delle nostre strutture, anche un ricco programma di divertimento e intrattenimento di qualità.”. Il concerto è curato tecnicamente dalla Show Net di Ruggero Pegna.