I Fisioterapisti accolgono l’appello di oltre mille operatori

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

L'Ordine dei Fisioterapisti di Bari, Barletta-Andria-Trani e Taranto accoglie l'appello promosso da oltre un migliaio di operatori sanitari italiani tra medici, infermieri, fisioterapisti e altri professionisti che chiedono un cessate il fuoco immediato e misure concrete per la drammatica situazione umanitaria che sta affliggendo la Striscia di Gaza.

«L’OMS – fa sapere il Consiglio direttivo dell’Ordine - ha già documentato centinaia di attacchi contro strutture sanitarie. E poi le tantissime vittime: in molti sono bambini. C’è chi muore sotto le bombe e chi di malnutrizione. In questo bollettino impietoso, non possiamo neanche dimenticare i circa 1400 operatori sanitari uccisi e i tanti volontari. Negli ospedali mancano macchinari, medicine, posti letto. I colleghi lavorano senza sosta, in condizioni davvero disumane. Tutti noi siamo chiamati alla responsabilità. Non possiamo girarci dall’altra parte, occorre difendere il diritto umanitario e il valore stesso del concetto di civiltà».

Per la presidente dell'OFI Ba-Bat-Ta, Gialia Berloco, «in linea con le richieste partite dalle organizzazioni internazionali, bisogna chiedere a gran voce corridoi umanitari e cure mediche. In parallelo, non si possono dimenticare gli ostaggi israeliani. È tempo di fermare questa mattanza contro i civili».

In questi giorni, la Rete dei Sanitari per Gaza sta facendo pressione sulle istituzioni per «un immediato e permanente cessate il fuoco e l’ingresso urgente di aiuti umanitari e di cibo a Gaza». E poi l’appello ai professionisti della salute: «Come già in passato, auspichiamo che i primi a farsi carico di questa richiesta siano proprio gli ordini professionali che rappresentano le categorie di noi operatori sanitari».

Bombardare ospedali rende impossibile non solo curare i feriti, ma rappresenta anche una violazione del diritto e dei valori fondanti dell’assistenza medico- sanitaria. «Ognuno di noi deve scegliere da che parte stare. E il nostro Ordine – conclude la nota dei fisioterapisti - ha scelto di essere al fianco di chi, in questo momento, è vittima di una violenza brutale e ingiustificabile che non conosce tregua».