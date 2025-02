I PUNKINARI, il nuovo esilarante libro di Alessandro Pagani e Massimiliano Zatini

C’è chi aspetta il tram e chi il weekend, chi attende un segnale e chi l’happy end, chi aspetta un secondo e chi il caffè, chi aspetta gli altri e chi invece te, chi attende il ventisette e chi l’amore, chi aspetta il prossimo e chi l’ascensore, chi attende un grazie e chi un perdono, chi aspetta l’alba e chi un dono; perché in fin dei conti chi aspetta attende, come i punkinari che han messo le tende.



Questo piccolo manuale di sopravvivenza racconta del tempo non perduto di due anonimi calciatori punk, sei-sei-sei e tre-tre-tre, accomunati dallo stesso male di vivere: non entrare mai in campo. Così seduti su una panchina ai bordi di un campo di calcio, si scambiano freddure quando fa caldo e caldarroste quando fa freddo, esorcizzando il malessere che da sempre attanaglia chi, seduto in riserva per “anomalia”, trasforma i silenzi in nuova energia.



Ma chi furono questi brillanti punkinari, che sotto la neve e nelle giornate torride sconfissero l’inquietudine e il dispiacere di non essere mai entrati in campo? Tre volte tre, numero angelico, tre volte sei, numero satanico: personaggi agli antipodi? No, semplicemente due amici funamboli della parola che in un luogo e in una situazione surreale s’accorsero della forza della leggerezza, illuminati da talenti entrambi-d’estro in un terreno immaginario dove ogni logica si presta al gioco dell’assurdo e la normalità si trasforma in straordinario. Spingendosi con la fantasia oltre quel confine di ‘gesso’, i punkinari riuscirono a sopravvivere alle contingenze della vita, sdrammatizzando sulle contraddizioni del tempo e le tragicomicità dei fatti, senza mai aver paura di prendere in giro il mondo e loro stessi.



Recensioni:



I Punkinari è un libro a fumetti divertentissimo! Molto comico e esilarante. Una

piacevolissima lettura per distogliere la mente dallo stress giornaliero e dalle

insidie della vita. Le illustrazioni sono fatte con maestria, molto espressive e

rendono la storia carismatica e unica. Il libro di Alessandro Pagani e Massimi-

liano Zatini si può definire un mix eccellente di commedia e melodramma che

si dimostra vincente.



(Maggie Van Der Toorn, Word News)