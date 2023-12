I Software per valutare la situazione economico-finanziaria di un’Azienda

La responsabilità maggiore per i Chief Financial Officer e i direttori finanziari è gestire e valutare, nella maniera migliore possibile, tutti gli scenari e gli andamenti economico-finanziari di un'azienda o business.

Per supportare questi professionisti in un compito così importante e delicato è stato creato un software per crisi d'impresa: si tratta di uno strumento predittivo che, gestendo tutti gli adempimenti necessari a prevenire e controllare possibili situazioni di crisi, aiuta a garantire la continuità aziendale.

Il software per crisi d'impresa permette infatti di individuare precocemente i segnali d’allarme, anticipare e reggere i cambiamenti e le oscillazioni del mercato, prevenire i periodi di crisi e mantenere intatto lo stato di salute dell’Azienda.

Codice della crisi d’impresa e dell’Insolvenza

Il 15 luglio 2022 è entrato in vigore in Italia il Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza (CCII), uno strumento allineato con la Direttiva UE 2019/1023 (c.d. “Direttiva Insolvency”) che consente alle Imprese di anticipare lo stato di crisi e di intervenire prima che sia troppo tardi.

Si tratta di una soluzione che, tramite un sistema informatico, genera automaticamente un’approfondita analisi di bilancio che può essere completata con la valutazione della Centrale dei Rischi e il calcolo del Rating Mediocredito Centrale e che accende “campanelli d’allarme” in caso di criticità.

Questi campanelli d’allarme sono i cosiddetti indici di crisi d’impresa, cioè una serie di parametri che segnalano realisticamente la situazione patrimoniale, reddituale e finanziaria presente e futura e segnalano precisamente gli indici di allerta.

I software per crisi d’impresa permettono di misurare questi parametri in modo rapido, sicuro e puntuale, così da poter intervenire tempestivamente. Inoltre, consentono all’Azienda di poter accedere alla procedura della composizione negoziata (in caso di situazione di instabilità finanziaria o economica, con il recupero ancora possibile) e di beneficiare di alcuni vantaggi qualora si dimostri che si è attivamente cercato di prevenire la crisi.

Software per crisi d'impresa: i vantaggi per le Imprese - H2

I software per crisi d’impresa attualmente presenti sul mercato, come ad esempio Genya CFO, supportano i professionisti nel ruolo strategico di prevenzione delle crisi d'impresa, mettendo a disposizione calcoli e previsioni automatiche e un’interfaccia e una reportistica stampabile e personalizzabile, che facilita la gestione e l’interpretazione dei dati emersi dalle analisi.

Questo non solo garantisce un notevole risparmio di tempo e risorse nello svolgimento di queste attività solitamente molto complesse, ma anche la possibilità di effettuare pianificazioni finanziarie e fiscali e previsioni a lungo termine.

Inoltre, grazie a una visione chiara della situazione economica dell’Azienda, i software per crisi d’impresa assicurano a Chief Financial Officer e direttori finanziari una gestione completa e un controllo globale di ogni attività.

Trattandosi di strumenti intelligenti e automatizzati, anche il rischio di errori e dimenticanze viene azzerato, mentre diventano certificati e conformi alle ultime normative e agli standard contabili richiesti tutti i documenti aziendali prodotti, compresi quelli da destinare agli Istituti di Credito.

I software per crisi d’impresa sono ideali per PMI, MPMI e studi professionali che vogliono offrire un servizio di consulenza ai propri clienti: fornendo automaticamente il calcolo degli indici di allerta, indici di bilancio e la gestione del rating bancario, permettono di mantenere l’equilibrio economico finanziario e la continuità aziendale prevenendo qualunque crisi in tempo.