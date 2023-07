I Vvf di Lamezia Terme estinguono incendio di rifiuti urbani e baracche abusive in via Saverio D'Ippolito II trav.

Squadre dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme con supporto di autobotte per rifornimento idrico sono intervenute questo pomeriggio in via Saverio D'Ippolito II trav. (zona Ciampa di Cavallo) per incendio.

Interessati dal rogo rifiuti solidi urbani ed alcune baracche abusive.

Numerose le chiamate pervenute presso la Sala Operativa 115 e disagi per gli abitanti della zona allarmati dalla colonna di fumo nero ed acre sviluppatosi dalla combustione.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme evitando il propagarsi delle stesse alle abitazioni limitrofe.

Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza.