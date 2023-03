Incendio autocarro sulla A2 del Mediterraneo: Intervento tempestivo dei VVF di Vibo Valentia

Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Vibo Valentia sono impegnate da questa mattina sull'autostrada A2 del Mediterraneo per incendio di un autocarro adibito al trasporto di salumi nel tratto tra gli svincoli di Pizzo e Sant'Onofrio direzione sud.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme ed alla messa in sicurezza del sito e del mezzo.

Al momento l'autostrada è ancora chiusa al transito poiché sul tratto interessato sono in corso lavori di rifacimento stradale e sulla medesima carreggiata il transito avviene in ambedue le direzioni di marcia.

Non si registrano danni a persone. Sul posto polizia stradale per gli adempimenti di competenza e personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale.