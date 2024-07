I Vvf incendio in un Casolare a Gambarie e Incendio di Vegetazione a Reggio Calabria

Squadre del Comando di Reggio Calabria impegnate dalle 17:30 per spegnere un incendio in un casolare abbandonato di due piani a Gambarie. Contemporaneamente, un altro team è alle prese con un vasto incendio di vegetazione vicino a San Giovanni, Reggio Calabria.



GAMBARIE (RC) - Squadre dei vigili del fuoco del Comando di Reggio Calabria sono impegnate dalle ore 17.30 circa nel comune di Gambarie per incendio di un casolare.

Lo stabile di due piani fuori terra, con copertura in legno e laterizi, risultava al momento non abitatato.

Le fiamme hanno interessato mobilia e suppellettili di vario genere. Sul posto impegnate squadre della sede centrale, del distaccamento di Villa San Giovanni e del distaccamento volontario di Gambarie con supporto di Autobotte per rifornimento idrico ed Autoscala.

Non si registrano danni a persone. Accertamenti in corso circa l'origine del rogo al momento nessuna ipotesi viene esclusa.

Contemporaneamente un vasto incendio di vegetazione ha interessato c.da Loggia, frazione San Giovanni, nel comune di Reggio Calabria in prossimità del centro abitato. Sul posto impegnate squadre dalla sede centrale e distaccamento di Melito.

Interventi ancora in atto.