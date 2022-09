Ibrahimovic riaccende l'entusiasmo rossonero

MILANO, 3 GENNAIO 2020- Zlatan Ibrahimovic ha riacceso l'entusiasmo del popolo rossonero, che da 36 ore non smette di richiedere la sua maglia numero 21 presso il Milan Store. La stessa maglia é stata già esposta nel Museo dei grandi giocatori a Casa Milan. L'arrivo dello svedese serve a spostare l'asticella, a portarla più in alto, come un tempo, quando a Milanello si pensava a vincere e non alla sconfitta pesantissima subita a Bergamo. Ibrahimovic fiuta l'aria e subito fa capire le sue intenzioni:

"Non sono tornato qui per fare la mascotte del club, ho scelto di tornare per riportare il Milan al vertice. Voglio rendermi subito utile, voglio giocare. Oggi abbiamo un'amichevole, poi c'é da pensare alla Sampdoria, poi alla Tim Cup. Ho firmato per sei mesi, voglio lanciare una sfida a me stesso. Vedremo se a fine stagione sarà tempo di continuare o no. Qui é casa mia". Ma Ibrahimovic sa bene che il Milan di oggi non é quello di un tempo, e ricorda ai giornalisti in sala, che con lui si trovò bene anche Nocerino. Insomma, lo svedese marca il territorio e si mette a disposizione di Pioli. Come sempre lo fa a modo suo, con sguardo fisso, cattivo, entusiasmando la folla, ma anche i giornalisti, con cui alla fine scherza e fa battute. Ibrahimovic ha riportato entusiasmo e positività in un ambiente depresso, ma ora a parlare deve essere il campo.