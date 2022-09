ICCz Nord Est Manzoni: la maglia di Totti regala un sorriso!

CATANZARO, 24 GEN - Plauso di attiva partecipazione e coinvolgimento emotivo a tutta la comunità genitoriale dell'I.C. Cz Nord Est Manzoni, presieduto dalla Dirigente Scolastica dott.ssa Flora Alba Mottola. Giovedì 23 gennaio 2020, i genitori vedono concretizzarsi l'obiettivo di aver connubiato "solidarietà" in termini di sorriso e "speranza" di un percorso emulativo e di arricchimento umano.



Di fatto, sono stati proprio loro, i genitori degli alunni, che con il loro contributo hanno raggiunto, giorno 18 dicembre 2019, la cifra più alta fra i compartecipanti all'asta simbolica cui era stata destinata la maglia autografata Francesco Totti, donata all'Istituto dalla dott.ssa Avvocato Sabrina Rondinelli in occasione della realizzazione dei mercatini natalizi solidali, che ogni anno vengono allestiti nelle sale dell'Ospedale Pugliese Ciaccio a favore dell' Associazione Sassolini operante all'interno del Reparto di Oncoematologia pediatrica.



Alla loro sensibilità va riconosciuta anche la generosità nel momento in cui hanno deciso di destinare la maglia ad uno dei ragazzi degenti del Reparto...chi avrebbe meglio rappresentato l'emblema di tanta felicità? Alla presenza del Primario, dott.ssa Maria Concetta Galati, della dott.ssa Sabrina Rondinelli, di una rappresentanza di genitori e docenti, la consegna è avvenuta da parte del Presidente del Consiglio D' Istituto Eugenio Marino.



Quest'ultimo, visivamente emozionato e gratificato dalla risposta della comunità, ha altresì consegnato la cifra raccolta, a mezzo vaglia postale, al Primario da destinare all'Associazione Sassolini, nella persona del Presidente A. Marasco, che da anni si occupa di rendere funzionali i proventi alle esigenze logistiche ed affettive dei piccoli pazienti nonche' ai genitori nella loro delicata funzione di assistenza.

Luigina Scavelli