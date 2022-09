Idee regalo per lui: gli accessori must have per un look cool

Fino a qualche anno fa l’assortimento degli accessori per uomo era davvero limitato e spesso l’intramontabile orologio era l’unico optional disponibile quando si doveva fare un regalo per lui.

In questi ultimi anni tuttavia c’è stato un cambio di tendenza. L’uomo presta adesso più attenzione al proprio aspetto fisico e al proprio look, di conseguenza è cresciuto anche l’interesse per i gioielli e gli accessori a lui dedicati. Questi ultimi sono diventati un vero e proprio mezzo per esprimere la propria personalità.

Nel panorama degli accessori da indossare per lui ne spiccano 4 che sono ormai onnipresenti nel look maschile, pertanto gli store di accessori si sono mossi di conseguenza. Lo sa bene anche Notonlywatches, il portale di e-commerce specializzato in regali per uomo e per donna sempre al passo con le ultime novità.

Ecco allora i must have per regali che lasciano il segno.

Gli anelli sono stati importanti “sigilli”per secoli. Venivano utilizzati per chiudere le lettere con il proprio stemma ed erano un chiaro segno di potere e di prestigio. Indossare oggi un anello che sia a fascia liscia, con pietra o con disegni porta l’attenzione sulle mani e trasmette stile e determinazione.

Sorprendere il proprio lui regalando un anello è un gesto pieno di significato, celebra l’unione di due persone. Per il simbolismo che lo accompagna è l’accessorio più romantico da regalare al proprio uomo.

Le collane sono un altro modo per valorizzare il look di un uomo. Si può scegliere la catena semplice oppure con un ciondolo. È un accessorio che si può indossare a vista o in maniera sobria, lasciandolo intravedere dallo scollo della maglietta.

Quando si sceglie di regalare una collana è bene pensare al contesto in cui verrà indossata, se al lavoro, solo nel tempo libero o sempre.

I bracciali sono gli accessori più disponibili in colori, forme e materiali diversi dopo gli orologi. Possono essere in metallo prezioso, come oro e argento, oppure in titanio, acciaio o pelle. Mostrare un bel bracciale al polso dà quel tocco in più all’outfit del vostro lui.

I bracciali sono probabilmente il regalo più indicato da quando non si è sicuri dei gusti della persona.

Gli orologi sono,infine, l’accessorio storico da uomo per eccellenza. Sceglierne la forma e i materiali giusti è fondamentale per fare felice chi lo riceverà. Per esempio uno sportivo apprezzerà un orologio con il cinturino in silicone o gomma e resistente all’acqua.

Chi invece svolge lavoro d’ufficio apprezzerà un modello più sobrio, dalle finiture eleganti e con la cintura in pelle.