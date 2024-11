Idee regalo per Natale: un libro creato su misura o un’intera biblioteca!

Sorprendere con un regalo davvero originale è sempre più difficile in un mondo in cui sembra che tutti abbiano già tutto. Per emozionare, oggi il regalo deve essere personalizzato. Ecco due nuove idee regalo che uniscono cultura, tecnologia e sostenibilità: un libro creato su misura per una persona speciale o un abbonamento ad un’intera biblioteca virtuale.

Un libro unico, personalizzato e irripetibile

La prima idea è un libro creato su misura, impreziosito da una nuova modalità di ricerca e dalla possibilità di personalizzazione che lo renderanno unico. Per scegliere il libro basta accedere online a “Trova il regalo perfetto con Bo-oks”. Rispondendo ad alcune domande sul destinatario del regalo, l’Intelligenza Artificiale suggerirà una rosa di titoli in linea con i suoi gusti. Il libro scelto potrà essere personalizzato con una dedica esclusiva e stampato ad hoc in un’edizione unica e irripetibile, dando vita a un regalo speciale e inimitabile, creato solo per quella persona. Per chi desidera sorprendere amici e parenti lontani, è disponibile anche la consegna diretta al destinatario.

Regalare un’intera biblioteca

Per chi pensa in grande, la novità per questo Natale è quella di regalare un’intera biblioteca. Come? Con un abbonamento alla piattaforma Bo-oks, che permette di avere accesso illimitato a una vera e propria biblioteca virtuale sempre a disposizione in cui leggere più di 3000 libri di alta qualità in una nuova modalità. Chi riceverà questo regalo potrà vivere un’esperienza di lettura personalizzata e sempre nuova. Basterà profilarsi dando all’Intelligenza Artificiale le informazioni necessarie per poter suggerire titoli capaci di fare il match perfetto con i propri gusti. In questo modo, oltre all’ampia scelta, si avrà la possibilità di scoprire nuovi autori e nuove emozioni, grazie a suggerimenti che rispecchiano i propri interessi. In base alle singole preferenze, inoltre, i destinatari potranno leggere i libri direttamente online oppure richiedere una copia stampata, unendo la praticità del digitale con il piacere del cartaceo.

Con Bo-oks, regalare cultura diventa un gesto di affetto, innovazione e sostenibilità. Un regalo capace di emozionare e durare nel tempo.

Informazioni su Bo-oks

Bo-oks è l’innovativa piattaforma digitale basata sull’IA, che coniuga cultura, innovazione e rispetto per l’ambiente. Attraverso un avanzato algoritmo, analizza gusti, emozioni, preferenze di lettura e stati d’animo degli utenti per suggerire titoli su misura. Gli utenti possono scegliere tra migliaia di libri in formato digitale oppure cartaceo. Grazie alla collaborazione con la tipografia online ecosostenibile 4Graph, è possibile ordinare copie stampate on demand in modo eco-friendly. 4Graph, infatti, garantisce una produzione rispettosa dell’ambiente, utilizzando inchiostri ecologici e carte riciclate. “Vogliamo che la lettura non sia solo un’attività digitale, ma un’esperienza fisica che mantiene viva la magia del libro”, afferma Andrea Ponticelli, co-fondatore di Bo-oks.