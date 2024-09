Iemma: lavori galleria Sansinato, Anas si impegni ad individuare subito soluzioni per non mandare in tilt Catanzaro

Nota stampa della Vicesindaca di Catanzaro, Giusy Iemma.

CATANZARO - “Dei disagi che il complesso intervento di riqualificazione della Galleria del Sansinato arrecherà alla città di Catanzaro si è discusso ampiamente nelle scorse settimane.”

Un problema che sarà ancora più acuito quando riapriranno le scuole e tutte le attività torneranno pienamente a regime, con il rischio di assistere impotenti a lunghe ed interminabili file per la principale arteria di ingresso e uscita dalla città.



E’ necessario che l’Anas prenda consapevolezza che una situazione del genere non potrà durare per un anno e mezzo, il periodo stimato dei lavori, senza prevedere ulteriori soluzioni alternative che non siano, semplicemente, quella della riduzione della carreggiata per garantire il doppio senso di marcia.

La circolazione da e verso Catanzaro corre il serio pericolo di andare letteralmente in tilt, provocando disagi e danni che vanno ben oltre l’aspetto della viabilità, fino a colpire direttamente la sfera della sicurezza, del lavoro, della vita quotidiana di tutti.

E’ indispensabile, quindi, che l’Anas si renda disponibile per un tavolo di lavoro che veda partecipare non solo il Comune di Catanzaro, ma anche le amministrazioni delle altre comunità limitrofe interessate dalla medesima problematica, al fine di individuare e mettere in campo tutte le soluzioni utili e immediatamente percorribili per ridurre al minimo i disagi.

Auspichiamo, dunque, una pronta risposta all’insegna di quel senso di responsabilità e della collaborazione istituzionale sempre auspicate quando bisogna assumere decisioni importanti.”