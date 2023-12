Il 19 novembre esce "L'AMORE NON FA COSÌ", il libro contro la violenza di genere dell'avvocato (e cantautrice) VALENTINA AMBROSIO, il giorno stesso presentazione a Roma

Dal 19 novembre sarà disponibile in formato cartaceo ed ebook su Amazon “L’amore non fa così – Se non trovi il coraggio… ascolta questa canzone!”, il nuovo libro dell’avvocato (e cantautrice) Valentina Ambrosio, con prefazione del regista STEFANO CESARONI ed edito da Edizioni&100.

Preorder del libro al seguente link: https://edizionie100.com/valentina-ambrosio-lamore-non-fa-cosi/.

Il libro sarà presentato a Roma il 19 novembre, alle ore 16.00, presso il Glass Store di Edizioni&100 (Viale America angolo Viale Shakespeare s.n.c. - ingresso libero).

“L’amore non fa così” fornisce una guida all’ascolto dell’omonimo brano pubblicato dalla cantautrice nel 2022 che racconta la storia di Nina, una giovane donna segnata da un’esistenza fatta di abusi, vittima di un amore sbagliato.

«Non condivido l'idea che si debba dare risalto ad un argomento così delicato e con cui, purtroppo, si fanno i conti quasi quotidianamente solo durante l'unica giornata annuale davvero dedicata alla violenza contro le donne – dichiara Valentina Ambrosio – Proprio per questo ho deciso di realizzare un libro che possa essere sfogliato, osservato, ascoltato, ogni volta che si sentirà il desiderio di rileggere la storia della mia semplice canzone».

Attraverso un’analisi approfondita del brano, l’autrice ripercorre le vicende della protagonista: dalle violenze alla presa di consapevolezza che l’amore, quello vero, non è e non può essere violento. Così, la storia di Nina è la storia di tutte le donne vittime di abusi e rappresenta un invito a trovare il coraggio di denunciare le violenze.

L’opera è arricchita da vari QR code che forniscono un vademecum su come comportarsi in caso di violenza fisica e verbale e da una sezione dedicata al Punto Rosa dell’Ospedale “Sant’Andrea” di Roma, un hub rivolto alle vittime di violenze di genere.

Valentina Ambrosio, romana classe 1979, comincia a studiare pianoforte fin dall’età di 4 anni e consegue il diploma in solfeggio presso il Conservatorio di musica “Santa Cecilia” di Roma. Partecipa alla 26ª edizione dello “Zecchino d’Oro” e a “Piccoli Fans”, entrambi in onda su Rai 1. Dopo gli studi in giurisprudenza diventa avvocato per il Foro di Roma.

Assieme ad Andrea Orchi, fonda nel 2021 il duo “CantOstorie”. Nel 2022, il brano “L’amore non fa così” si qualifica al secondo posto del “Cantagiro”, vince il Premio “Little Tony” ed il secondo posto nella sezione videoclip del premio “Donne D’Amore 2023”. Con il brano “Onda” vince il “Cantagiro 2023”, aggiudicandosi anche il Premio “Sergio Bardotti” per il miglior testo. È autrice del brano “Mister Spazzolino” in gara alla 66ª edizione dello “Zecchino d’Oro” (1 – 3 dicembre 2023).