Il 3 e 4 marzo Ufficio Stampa LAB approda a Roma

Ufficio Stampa LAB sbarca a Roma, con la sua prima edizione nella Capitale italiana. Nell'anno del Giubileo, il progetto formativo unico nel suo genere in Italia per la formazione nel campo delle media relations, avrà come focus tre settori chiave: turismo religioso, politica e comunicazione istituzionale.

Lunedì 3 e martedì 4 marzo 2025 dalle 9.30 alle 18.30, in modalità full immersion, i partecipanti potranno acquisire le competenze necessarie per lavorare fin da subito come addetti stampa e, chi lo desidera, potrà intraprendere una carriera nel brand journalism. Le selezioni avvengono attraverso una video call conoscitiva prenotabile su www.calendly.com/ufficiostampalab e successivo invio della domanda di partecipazione.

Il corso, che si terrà in una zona centrale di Roma facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici, prevede un approccio pratico e intensivo all'apprendimento, con mentorship personalizzate e recap di gruppo online. Gli allievi, quale working live experience, avranno quindi l'opportunità di visitare la realtà plurimediale di Radio Roma e Assodigit, con i suoi studi televisivi, radiofonici e redazione Web siti nel Centro di produzione di Pomezia, per 'toccare con mano' i ritmi, le dinamiche, e le logiche produttive del mondo della comunicazione.

Nel corpo docenti, insieme a Francesca Caggiati - giornalista e ideatrice del progetto formativo - Luca Bruschi, direttore Associazione Europea Vie Francigene, giornalista, esperto turismo sostenibile, culturale, radici, outdoor e cammini, Federico Casanova, giornalista, conduttore televisivo e addetto stampa specializzato in uffici stampa politici, Simone Massetti, giornalista professionista, direttore testata Nexus Edizioni, addetto stampa e Pr strategist consultant, S.E.R. Mons. Gian Carlo Perego, arcivescovo di Ferrara-Comacchio e Abate di Pomposa, Arianna Torelli, giornalista, specializzata in food e turismo, creazione di mailing list e rassegne stampa, Enrico Zermani, video e foto reporter professionista.

Il programma di Ufficio Stampa LAB non si limita dunque alla formazione in aula: i partecipanti beneficeranno anche di mentorship individuali, recap di gruppo online e supporto personalizzato. Inoltre, la membership annuale permette di accedere a benefici esclusivi, tra cui agevolazioni per l'edizione speciale di Dubai a maggio 2025. Con il percorso biennale dedicato al brand journalism, Ufficio Stampa LAB apre inoltre nuove prospettive professionali nel settore dell'informazione. Al termine del percorso, chi avrà maturato collaborazioni giornalistiche retribuite potrà infatti presentare domanda per l'iscrizione all'Ordine dei Giornalisti come pubblicista.

Ufficio Stampa LAB ha ottenuto il patrocinio del GIPU (Gruppo Giornalisti Pubblicisti) ed è inserito nella School & College Listings, la directory internazionale delle scuole di formazione.