Il 6 dicembre a Udine al Teatro Nuovo Giovanni Da Udine “Riconoscienza”

Il 6 dicembre a Udine, presso il Teatro Nuovo Giovanni Da Udine (Via Trento, 4) alle ore 20.30, andrà per la prima volta in scena “RICONOSCIENZA”, lo spettacolo che unisce le conoscenze scientifiche di MAURO FERRARI e la musica di PIERO SIDOTI, dimostrando come queste due realtà possano convergere in un'esperienza inedita e coinvolgente.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. Nei prossimi giorni sarà possibile riservare i biglietti tramite il sito VivaTicket.com.

Per info: https://www.fondazionemauroferrariefamiglia.org/eventi

L’evento è promosso dalla “Fondazione Mauro Ferrari e Famiglia” con il sostegno della Regione Friuli-Venezia Giulia, Promoturismo FVG, in collaborazione con il Comune di Udine, Federsanità ANCI FVG e la Fondazione Brunello e Federica Cucinelli. La “Fondazione Mauro Ferrari e Famiglia” all’interno del teatro adibirà uno stand per la raccolta fondi (a offerta libera) in favore dell'Associazione "La Nostra Famiglia” polo FVG che, attraverso la Cura e la Ricerca Scientifica, si occupa del recupero funzionale di persone prevalentemente in età evolutiva.

Il friulano MAURO FERRARI, scienziato di fama mondiale, padre della nanomedicina, cantante e sassofonista e PIERO SIDOTI, cantautore vincitore della Targa Tenco, attore e professore di matematica e scienze, si incontrano sul palco per presentare uno spettacolo che parla di scienza attraverso la musica.

Nel corso dello spettacolo i due protagonisti dialogheranno sulle ultime scoperte scientifiche e farmacologiche di MAURO FERRARI e canteranno brani inediti, scritti dallo stesso PIERO SIDOTI, in cui musica e parole riecheggeranno in maniera poetica i racconti scientifici di Mauro.

«Piero ha dato voce poetica e musicale a quello che io trovo più importante della ricerca scientifica: il perché e come realizzarla, al servizio della comunità e delle persone che più hanno bisogno, guidati dal desiderio di rendere il mondo un posto migliore − dichiara Mauro Ferrari − L'emozione fondante della scienza può e deve essere l’amore, chi lo dice che non si può dire "amore" parlando di scienza?».

Mauro farà emergere il suo profondo amore per la vita e per la scienza, dimostrato tramite una costante e missionaria vicinanza alla ricerca e PIERO SIDOTI tramite la sua musica affronterà tematiche scientifiche con leggerezza, ironia e profondità, veicolando temi e messaggi rivolti a tutti ma, con particolare attenzione, alle più giovani generazioni.

«Credo che la peculiarità di questo spettacolo sia proprio la presenza di Mauro sul palco, un vero protagonista della ricerca scientifica le cui conoscenze vanno oltre la sola divulgazione scientifica − racconta Piero Sidoti − Ho scritto queste canzoni rifacendomi alla mia laurea in biologia, ma soprattutto perché ho voluto amplificare la liricità del canto scientifico, perché quando Mauro parla di scienza, in realtà ti parla d’amore».

Insieme a Mauro Ferrari (voce e sassofono) e Piero Sidoti (chitarra e voce) sul palco ci saranno altri quattro straordinari musicisti: Fulvio Biguzzi Ferrari (pianoforte e direzione musicale), Tommy Graziani (batteria), Massimo Marches (chitarre) e Dario Vezzani (basso).

La regia dello spettacolo è a cura di Paolo Parisotto, la direzione musicale è di Fulvio Biguzzi Ferrari e il light design di Ivan Bortulus.

Mauro Ferrari è Presidente e CEO di BrYet US Pharmaceuticals, professore di Farmaceutica presso l’Università di Washington, a Seattle, WA., e membro del Consiglio di amministrazione di Arrowhead Pharmaceuticals, con delega sui programmi scientifici. Si è laureato in Matematica presso l’Università di Padova, ha conseguito un Master e un PhD in Ingegneria Meccanica presso l’Università della California, Berkeley, ha svolto studi in Medicina presso la Ohio State University ed è riconosciuto il pioniere della nanomedicina e dell’oncofisica del trasporto.

È inventore di oltre 50 brevetti negli USA e nel mondo, ha vinto e numerosi premi e riconoscimenti nel campo della scienza tutto il mondo e in Italia è membro estero dell’Accademia Nazionale delle Scienze “Accademia dei Quaranta” e corrispondente della Pontificia Accademia per la Vita, nominato da Papa Francesco. Il suo impegno civico è stato riconosciuto con molteplici premi, tra il quali la Medaglia Guido Carli, e la nomina a Cavaliere e quindi Ufficiale Cavaliere della Repubblica Italiana. Attivo nel mondo delle arti creative, ha al suo attivo dischi di blues e jazz come cantante e sassofonista, impegni nel mondo del cinema, e spettacoli teatrali.

Piero Sidoti dopo la laurea in Scienze Biologiche intraprende la carriera di insegnante di matematica e scienze, professione che porta avanti ancora oggi parallelamente a quella di cantautore e attore.

Nel 2010 esce il primo album “Genteinattesa” (Produzioni Fuorivia / Egea) con la prefazione di Lucio Dalla, con il quale si è anche esibito in occasione di alcune serate. L’album si aggiudica la “Targa Tenco” come migliore opera prima, a cui fanno seguito altri riconoscimenti quali il “Premio Moret d’aur”, il “Premio Pino Piras” ed anche la distribuzione dell’album in Francia. Il disco vede anche la partecipazione dell’attore Giuseppe Battiston con il quale Sidoti collabora da anni portando in giro nei teatri molti spettacoli, tra cui lo spettacolo “Particelle”, scritto e interpretato dal lui e con la regia di Giuseppe Battiston, vincitore nel 2010 del “Premio Gaber”.

Sidoti nel 2017 pubblica l’album “Lalala” e nel 2022 “Amore- fino a prova contraria” e di quest’ultimo scrive l’omonimo spettacolo teatrale.

Piero Sidoti si occupa infatti anche di teatro per ragazzi e da diversi anni partecipa con i suoi alunni a molte rassegne, oltre a quella da lui ideata nel 2017 “Dieci più – Percorsi di connessione tra didattica e palcoscenico”, alla quale hanno aderito numerosi artisti come Simone Cristicchi, Giuseppe Battiston, Matteo Oleotto, i Papu e Marina Massironi.