Il 9 dicembre al Teatro Alfieri di Asti l’ultimo appuntamento della 7ª edizione del Monferrato On Stage. I dettagli

Il 9 dicembre al Teatro Alfieri di Asti l’ultimo appuntamento della 7ª edizione del Monferrato On Stage. Sul palco L’orchestra Sinfonica di Asti e il chitarrista Andrea Braido con “Symphony Of Rock”, il concerto che unisce la musica sinfonica e il rock.

Realizzato in collaborazione con VISIT PIEMONTE, con il patrocinio della Città di Asti ed il supporto del Consorzio della Barbera e dei Comuni e delle Pro loco aderenti alla rassegna, l’evento vedrà sul palco l’ORCHESTRA SINFONICA DI ASTI e il chitarrista ANDREA BRAIDO per dar vita a “Symphony of ROCK”, un innovativo e coinvolgente spettacolo in cui la musica sinfonica si fonde con il rock.

Frutto della collaborazione tra la Fondazione MOS, l’Orchestra Sinfonica di Asti e Andrea Braido, “Symphony of ROCK” è stato messo in scena per la prima volta questa estate, in occasione dell’appuntamento del Monferrato On Stage a Roatto (AT), dove è stato accolto dal pubblico con grande entusiasmo.

«Una rappresentazione musicale forte, potente ed emozionante, ad oggi inedita in Italia, pensata, creata e organizzata in totale autonomia, con lo spirito pionieristico che contraddistingue Monferrato On Stage, per cui, alla buona musica, si aggiunge altra buona musica» dichiara Cristiano Massaia, presidente della Fondazione MOS.

Pink Floyd, Queen, Deep Purple, Van Halen, Santana sono solo alcuni fra i grandi artisti che vengono interpretati in chiave sinfonica dall’Orchestra Sinfonica di Asti, diretta dal M° Silvano Pasini (che ha anche curato gli arrangiamenti), che, in occasione del Monferrato On Stage, si unirà nuovamente alla chitarra elettrica di Andrea Braido.

In scaletta non mancherà “Concerto Grosso per i New Trolls” per rendere omaggio a Vittorio De Scalzi, da poco scomparso, e altri suoi brani arrangiati appositamente per l’evento del 9 dicembre.

«Una grande Orchestra Sinfonica, alcuni fra i più iconici brani Rock di tutti i tempi e la strepitosa chitarra di Andrea Braido: potevamo non buttarci anima e corpo in questa "splendida" avventura? – dichiara il Presidente della Sinfonica Enrico Bellati – Dopo mesi di preparativi e scrittura il debutto ha confermato e anzi anche amplificato tutte le nostre sensazioni su quanto straordinario fosse questo progetto e dove ci stava portando. Come Orchestra Sinfonica di Asti siamo orgogliosi di poter essere parte di questo "ambizioso" progetto».

«Quando la Musica unisce suoni e tradizioni diverse, – afferma il chitarrista Andrea Braido – ciò che ne può scaturire è davvero potente e coinvolgente! Del resto la buona musica non può che condividere altra buona musica».

«Siamo orgogliosi di aver presentato uno spettacolo unico – dichiara il M° Silvano Pasini – che ha saputo coinvolgere e condurre il pubblico in un mondo fatto di suoni classici e sonorità Rock che unendosi e fondendosi hanno dato vita ad una nuova ed esplosiva rilettura di alcuni dei più grandi brandi di tutti i tempi».

Il trailer di “Symphony of ROCK” è visibile al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=3OfsKc1N0gY.

Da oggi, mercoledì 19 ottobre, i biglietti sono disponibili in prevendita su Ticketone.it, su Ticket.it e presso la biglietteria del Teatro Alfieri (Via al Teatro, 2, Asti – Apertura: dal martedì al venerdì dalle 10.00 alle 17.00).

La rassegna Monferrato On Stage nasce nel 2016 da una idea di Cristiano Massaia con l’intento di creare un festival frutto della collaborazione delle diverse realtà del Monferrato. La rassegna, la cui prima edizione ha visto la partecipazione di 6 piccoli comuni del Monferrato, nel 2019 è arrivata a contare 16 comuni aderenti. Questo progetto portato avanti negli anni, ha assunto una dimensione tale, da richiedere la nascita nel 2020 di “Fondazione MOS”, un’entità giuridica senza fini di lucro che persegue l’obiettivo di creare e diffondere un senso di forte appartenenza delle realtà presenti nel territorio del Monferrato attraverso la costituzione di un tessuto sociale fortemente identitario.



L’edizione del 2022 del Monferrato On Stage è realizzata in partnership con Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato, Confagricoltura di Asti, Ecomuseo BMA, Banca di Asti, Vignaioli Piemontesi, Assilab Assicurazioni Asti, Sfogliatorino e Righi, Cocchi Vermouth, Bosso Distillatori dal 1888 e Go. Il festival è realizzato in collaborazione con Monferrato Excellence, Sistema Monferrato, Istituto d’Istruzione secondaria “G. Penna” di Asti, Torino-Piemonte World Food Capital, Langhe Monferrato Roero, Attiva mente, BMU Booking and Management e Meta. La Nuova Provincia e Obiettivo Monferrato sono Media Partner del festival.