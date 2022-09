Il blue team torna al lavoro

Primo raduno dell’anno per la Nazionale Italiana tackle senior, che il prossimo 23 e 24 gennaio, a Modena, riprenderà i lavori interrotti bruscamente a fine 2019, all’indomani della vittoria contro la Svizzera. 106 gli atleti convocati e protocolli rigidissimi per garantire a giocatori e staff la massima sicurezza possibile.

Dopo l’annuncio della ripresa delle attività agonistiche per gli U14, con l’avvio del Campionato il prossimo weekend, poco fa la Federazione ha diramato l’elenco degli atleti Senior convocati da coach Davide Giuliano per il primo raduno ufficiale della nostra Nazionale maggiore, il Blue Team.

Sono 106 i giocatori che, unitamente allo staff tecnico, medico e logistico, si ritroveranno il 23 e 24 gennaio in provincia di Modena, presso le splendide strutture della Polisportiva Saliceta di San Giuliano, “casa” dei Vipers e per due giorni trasformata in una “bolla” per ospitare la squadra azzurra. Molto rigidi i protocolli sanitari previsti, con tutti gli atleti alloggiati in camere singole e sottoposti a tampone rapido il giorno dell’arrivo, per escludere qualunque potenziale rischio di contagio.

I lavori del Blue Team, dunque, riprendono dopo la lunghissima pausa cui gran parte del mondo sportivo è stato costretto dall’emergenza Covid: il 2021 dovrebbe essere un anno ricco di eventi internazionali, tra i quali le attesissime finali del Campionato Europeo che, lo ricordiamo, vede l’Italia tornare nel Gruppo A dopo quasi un ventennio.

Lo staff tecnico, capitanato dall’HC Davide Giuliano, sarà composto da Daniele Rossi (Defensive Coordinator), Franco Bernardi (ST Coordinator), Pietro Marotta (Video Coordinator/ST Coach), Luca Lorandi (QB Coach), Gianluca Ventura (RB Coach), Samuele Rigato (OL Coach), Simone Orsi (DL Coach), Aristide Marossi (LB Coach), Giorgio Gerbaldi (DB Coach), Sergio Scoppetta (WR Coach) e Massimiliano Annoni (Preparatore Atletico).

Staff medico composto dal Dr. Carlo Alberto Augusti e dai trainer Stefano Della Foglia e Laura Genoni. Logistica affidata a Paolo Rondelli, Alessandro Dova e Ndiaye El Hadji Mamadou. Completano la delegazione azzurra il GM Manfredi Leone e il TM Salvatore Persano.

Elenco completo dei convocati in allegato.

Ph. Credits: Sergio Bisi